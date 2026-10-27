Mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng chặn xe đả thương đối thủ

Điều tra viên tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình, Trần Minh Nhựt, Nguyễn Thiện Tâm và Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: CACC

Các bị can gồm Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1994), Nguyễn Thiện Tâm (sinh năm 1994), Trần Minh Nhựt (sinh năm 1983) và Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1980). Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 4 người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 26/8/2026, nhóm của Nhựt đang lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Hòa Phú 4, xã An Châu thì gặp anh Nguyễn Quốc Huy điều khiển xe theo chiều ngược lại. Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nhựt gọi anh Huy dừng xe để nói chuyện.

Trong lúc xảy ra tranh cãi, anh Huy giật chìa khóa xe của Nhựt, dẫn đến việc hai bên giằng co. Thấy vậy, Tuấn, Tâm và Bình dùng tay, mũ bảo hiểm đánh vào người anh Huy, khiến nạn nhân chảy máu.

Sau vụ việc, nhóm của Nhựt rời đi, còn anh Huy được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Kết quả giám định pháp y xác định anh Huy bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 1%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.