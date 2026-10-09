Mâu thuẫn trong sinh hoạt, người mẹ 60 tuổi sát hại con gái tại nhà riêng

Ngày 9/10, thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) của đơn vị vừa khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra ngày 24/9/2026 tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà.

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng 9h30 ngày 24/9, từ mâu thuẫn sinh hoạt, bà Đ.T.N (SN 1966, trú tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, TP Quảng Ninh) dùng dao cứa tay, chân con gái N.T.T (SN 1991, trú cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Đối tượng Đ.T.N tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N về tội "Giết người". Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Theo cơ quan công an, liên quan đến vụ án nói trên, hiện trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai lệch về diễn biến vụ án, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, xác thực. Bên cạnh đó, người dân chủ động lựa chọn các nguồn tin chính thống để cập nhật thông tin, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác điều tra, xử lý vụ án.