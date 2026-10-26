Mâu thuẫn trong lúc nhậu, dùng dao đâm tử vong bạn nhậu

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Đak Đoa, khiến anh Thum (SN 2000, trú thôn Tươh Ktu, xã Đak Đoa) tử vong.

Đối tượng Tương (bên trái) và Quân. Ảnh CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 25/10, một nhóm thanh niên gồm Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), Wêt (SN 2009), Thum (SN 2000), Đum (SN 2000), cùng trú tại xã Đak Đoa và một số người khác tổ chức uống rượu bia tại khu vực đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu.

Trong lúc ăn nhậu, do những lời nói không hay về nhau, giữa Quân với Thum và Đum phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Quân cùng Tương và Wêt trở về nhà chuẩn bị hai con dao tự chế rồi quay lại tiếp tục cuộc nhậu.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Quân bực tức vì bị Đum trêu chọc nên đi ra xe máy, mở cốp lấy một con dao tự chế dài khoảng 60cm rồi lao vào tấn công Đum.

Không dừng lại, Quân tiếp tục dùng dao chém khiến Đum phải bỏ chạy.

Chứng kiến vụ xô xát, Thum đứng dậy tìm cách chạy khỏi khu vực xảy ra đánh nhau. Tuy nhiên, Tương đã đuổi theo, dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng của Thum.

Sau khi bị đâm, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế xã Đak Đoa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương thấu phổi, Thum đã tử vong.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.