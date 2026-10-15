Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, gã đàn ông dùng hung khí đâm chết người

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Sâm (SN 1984, trú thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 11/10, tại quán ăn uống Lương Sơn Bạc (thôn Hỷ Duyệt, xã Đông Trạch), Đinh Xuân Sâm đến tham gia uống bia cùng một nhóm người địa phương.

Trong quá trình ăn uống, do mâu thuẫn từ trước giữa Sâm và anh Hoàng Sỹ N. tiếp tục xảy ra cãi vã và từ đó Nguyễn Duy Đ. có lời qua tiếng lại với Sâm.

Nguyễn Đình Sâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Khi nhóm người ra về, Sâm chặn anh Nguyễn Duy Đ. lại, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Thấy vậy, anh Hoàng Sỹ N. chạy đến can ngăn thì bị Sâm dùng hung khí đâm vào ngực trái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh N. tử vong tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, ngày 3/09, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Qua xác minh, sáng 02/09, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một người bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào).

Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.