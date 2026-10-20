Mâu thuẫn trong đêm ở quán karaoke, một người tử vong sau nhiều giờ cấp cứu

Ngày 20/10, Công an xã Long Phú (TP Cần Thơ) cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 17/10, Công an xã Long Phú tiếp nhận tin báo của ông N.V.P. về việc ông N.V.Q. (40 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) bị đánh bất tỉnh trong một vụ xô xát xảy ra vào khoảng 0 giờ cùng ngày tại quán karaoke K.N, thuộc Ấp 1, xã Long Phú.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau khi bị thương nặng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, ông Q. đã tử vong vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, Công an xã Long Phú đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp điều tra.

Từ việc rà soát hiện trường, trích xuất dữ liệu điện tử và làm việc với những người liên quan, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được 5 người có liên quan đến vụ việc gồm K.M.C., H.Q.N., K.M.D., C.H.T. và T.K.T.

K.M.C và K.M.D sau khi đến cơ quan Công an đầu thú. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Trong quá trình xác minh, 3 người đã được triệu tập làm việc. Riêng K.M.C. và K.M.D. không có mặt tại địa phương, công tác truy tìm được khẩn trương triển khai.

Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án tại quán karaoke, ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận, Công an xã Long Phú vừa tổ chức truy tìm, vừa vận động người thân của các đối tượng phối hợp thuyết phục ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến khoảng 17 giờ ngày 18/10, K.M.C. và K.M.D. đã đến trụ sở Công an xã Long Phú đầu thú và làm việc với cơ quan điều tra.

Nguyên nhân vụ việc, vai trò của từng người liên quan cũng như các tình tiết dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.