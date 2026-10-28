Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 3 thanh thiếu niên đâm chết bạn

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Tương (SN 2009), Quân (SN 2007, cùng trú tại thôn Tươh Ktu, xã Đắk Đoa) và Wêt (SN 2009, trú tại thôn Dôr 1, xã Đắk Đoa) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Án mạng xảy ra ở đồi thông xã Đắk Đoa vào chiều 25/10.

Vào chiều 25/10, các đối tượng trên đã ngồi nhậu cùng một nhóm thanh thiếu niên tại đồi thông thuộc thôn Tươh Ktu, xã Đắk Đoa. Trong lúc ăn nhậu, Tương, Quân và Wêt đã xảy ra mâu thuẫn với Thum (SN 2000) và Đum (SN 2000, cùng trú tại xã Đắk Đoa) dẫn đến cãi vã.

3 đối tượng Tương, Quân và Wêt đang bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan điều tra.

Tương, Quân và Wêt bỏ đi, lấy dao tự chế với mục đích quay lại để đánh Thum và Đum. Khoảng 17h cùng ngày, Tương, Quân và Wêt quay lại chỗ nhậu. Quân dùng dao đuổi đánh Đum, còn Tương cầm dao lao đến đâm một nhát vào ngực của Thum khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Tương, Quân và Wêt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng chức năng triệu tập các đối tượng có liên quan đến làm việc và thu thập chứng cứ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình lấy lời khai, phát hiện Tương, Quân và Wêt có biểu hiện nghi vấn nên Cơ quan điều tra đã tiến hành test nhanh ma tuý. Kết quả, cả 3 đối tượng dương tính với ma tuý đá. Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan đến hành vi này.