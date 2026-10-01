Mâu thuẫn trên TikTok, 10 người bị khởi tố sau vụ chém người tại quán bia

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra vào đêm ngày 12/8/2026 tại quán bia Ngọc Trang, khu vực Km 26, Quốc lộ 70, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội TikTok giữa Nguyễn Tiến Tuân, sinh năm 2009 và Đỗ Đức Anh, sinh năm 2008, cùng trú xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 12/8/2026, Tuân cùng nhiều đối tượng tập trung, chuẩn bị phương tiện và hung khí để đi tìm nhóm của Đức Anh. Đáng chú ý, nhóm này đã chuẩn bị một số hung khí gồm kiếm, dao, tuýp sắt và nhiều vỏ chai bia. Một số đối tượng còn lấy xăng từ xe máy, cho vào các vỏ chai bia rồi dùng vải nút lại, nhằm sử dụng trong quá trình gây rối. Sau khi tập hợp, nhóm của Tuân di chuyển bằng nhiều xe máy theo Quốc lộ 70 đến khu vực quán bia Ngọc Trang, Km 26, xã Phong Hải.

Đến khoảng 23 giờ 00 phút, khi đến gần quán, nhóm này nhìn thấy một bàn có 4 nam thanh niên đang uống bia và cho rằng đây là nhóm của Đỗ Đức Anh. Tại đây, nhóm của Tuân lao vào dùng hung khí chém vào người anh Bàn Nguyên Vũ, sinh năm 2008, thôn Khởi Khe, xã Phong Hải khiến nạn nhân bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Vật chứng vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Phong Hải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra, căn cứ kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định, thanh kiếm và con dao mà các đối tượng sử dụng thuộc trường hợp "vũ khí quân dụng".

Ngày 14/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đến ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Minh, sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố 43 Bản Phiệt, phường Lào Cai và Lý Văn Đáp, sinh năm 2004, trú tại thôn Bản Qua, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.