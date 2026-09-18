Mâu thuẫn trên mạng, thiếu niên 15 tuổi rủ đồng bọn truy sát đối phương

Ngày 18/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Phước Tuấn (17 tuổi, trú tại phường Bình Đức) và Huỳnh Văn Thái (19 tuổi, trú tại xã Bình Hòa) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Riêng Dương Văn K. (15 tuổi, trú phường Long Xuyên) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Nạn nhân trong vụ án là T.G.B. (17 tuổi, trú phường Bình Đức).

Bị can Lê Phước Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Bị can Huỳnh Văn Thái. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, B. và K. phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Khoảng 7h30 ngày 8/4, K. phát hiện B. đang uống nước tại khu vực khóm Đông Phú (phường Long Xuyên) nên gọi cho Tuấn, nói "đến đâm thằng B.". Lúc này, Tuấn đang đi cùng Thái nên cả hai thống nhất cùng đi truy sát B. Khi cả nhóm gặp nhau, K. đưa cho Tuấn 1 dao tự chế.

Đến chỗ B., Tuấn cùng Thái lao đến dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu của B.

B. bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo, dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu, điều trị trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên người.

Vào cuộc truy xét, công an bắt giữ 3 đối tượng gây án.

Quảng Ninh: Nam sinh cầm kiếm Nhật đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn

Cùng ngày, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, đêm 16/9, tổ tuần tra phát hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, có biểu hiện mang theo dao, kiếm, gậy để khiêu khích, gây hấn giữa các nhóm.

Đ.T.H. bị tổ công tác khống chế. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, lực lượng tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành áp sát, kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng, một đối tượng lập tức tăng tốc bỏ chạy, đối tượng còn lại bị tổ công tác khống chế tại chỗ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 thanh kiếm dài khoảng 1m, dạng kiếm Nhật. Đối tượng bị khống chế được xác định là Đ.T.H (SN 2010, trú phường Bãi Cháy, hiện là học sinh).

Tại cơ quan công an, Đ.T.H. khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại khu vực Valley Beach Club, đường Kỳ Quan.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, H. về nhà lấy kiếm, đồng thời rủ thêm một người bạn (là đối tượng đã bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra) đi tìm nhóm thanh niên trên để “giải quyết mâu thuẫn”.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an phường Bãi Cháy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ký Long