Mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 11 mang dao ra nghĩa địa gây án

Ngày 9/10, thông tin từ Công an xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an xã đang phối hợp cùng lực lượng chức năng thụ lý điều tra vụ việc một nữ học sinh lớp 9 bị bạn dùng dao đâm trọng thương.

Thông tin ban đầu cho biết, N.T.T.V. (SN 2010, trú tại thôn Thái Bình, xã Ea Tul, đang là học sinh lớp 11A7 Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) và N.T.D.L. (SN 2012, trú tại buôn Sang, xã Ea Tul, đang là học sinh lớp 9 Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul) có quen biết với nhau từ trước.

Em N.T.D.L. bị đa thương tích đang được điều trị tại bệnh viện.

Vào ngày 7/10, giữa N.T.T.V. và N.T.D.L. có xảy ra mâu thuẫn rồi cả hai cùng gọi điện, nhắn tin qua lại chửi nhau và thách thức, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thôn Thái Bình, xã Ea Tul. Trước khi đến điểm hẹn, N.T.T.V. đã mua sẵn một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người, còn N.T.D.L. thì rủ thêm 2 người bạn đi cùng.

Khoảng 15h chiều cùng ngày, khi cả hai đến khu vực nghĩa địa Ea Tar thì tiếp tục xảy ra cãi cọ. Khi N.T.D.L. tiến lại gần, N.T.T.V. đã rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người dùng sống dao đập vào tay phải của N.T.D.L. nên N.T.D.L. dùng tay phải vòng ra sau đầu N.T.T.V. ghì xuống. N.T.T.V. đã dùng con dao Thái Lan đang cầm trên tay phải đâm tổng cộng 7 nhát vào đùi, tay, chân và mặt của N.T.D.L..

Vết chém gây thương tích nặng trên tay em N.T.D.L..

Sau khi gây ra vụ việc, N.T.T.V. đã bỏ về nhà, còn N.T.D.L. được hai người bạn đi cùng và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong tình trạng bị thương ở vùng trán, tay, và chân.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Tul đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng nhà trường và người thân của các học sinh lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định.