Đối tượng Danh Tiền. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 20/11/2026, Danh Tiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng vợ và em ruột. Khoảng 30 phút sau, anh P.Q.D. (sinh năm 1989, trú cùng ấp, là bạn của Tiền) đến tham gia.

Trong lúc uống rượu, giữa Tiền và anh D. xảy ra mâu thuẫn. Tiền sau đó vào bếp lấy hai con dao để giải quyết mâu thuẫn. Thấy đối phương cầm hung khí, anh D. bỏ chạy ra đường.

Tiền đuổi theo, ném một con dao về phía anh D. nhưng không trúng. Sau đó, Tiền gọi anh D. dừng lại rồi dùng con dao còn lại đâm vào vùng ngực nạn nhân.

Bị đâm, anh D. gục xuống tại hiện trường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Danh Tiền đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.