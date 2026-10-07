Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ ở Lạng Sơn ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột

Thông tin sơ bộ từ Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 30/9/2026, Công an phường Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn) tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, Công an phường Tam Thanh và các đơn vị phối hợp tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an xác minh, xác định Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1979, trú tại phường Đông Kinh) có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Được triệu tập tới Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co, không thừa nhận nhưng sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Từ mâu thuẫn này, ngày 29/9/2026 Hạnh sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C (sinh năm 2014) uống. Vụ việc được phát hiện, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội Giết người.

Vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.