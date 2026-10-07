Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ ép con của bạn trai uống thuốc diệt chuột

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh (Lạng Sơn) tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Ngay khi nhận được báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, Công an phường Tam Thanh phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ bản chất vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Bùi Thị Hạnh bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh quanh co, không thừa nhận, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ cơ quan công an thu thập được, Hạnh đã phải khai báo thành khẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đ. có quan hệ tình cảm, trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Xuất phát từ mâu thuẫn này, ngày 29/9 Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đ. là cháu N.T.C (SN 2014 uống). Sau khi vụ việc được phát hiện, cháu C. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, đến nay sức khỏe bước đầu ổn định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội Giết người.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.