Mâu thuẫn tình cảm, 3 người xô xát bằng hung khí trên phố

Ngày 18/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời ngăn chặn một vụ xô xát có sử dụng hung khí tại phường Vĩnh Tuy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h05 ngày 15/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực số 11 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến hiện trường xác minh, xử lý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang giằng co, xô xát và có sử dụng hung khí, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực.

Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế những người liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ một dao phay bản vuông, dài khoảng 25 cm.

Tổ công tác phối hợp CAP Vĩnh Tuy ngăn chặn vụ xô xát

Qua xác minh ban đầu, 3 người liên quan được xác định gồm P.Đ.L., sinh năm 1990; N.Đ.T., sinh năm 2005 và P.T.T., sinh năm 1991, cùng trú tại Hà Nội.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận P.Đ.L. và N.Đ.T. có nhiều vết thương trên người.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của vụ xô xát được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa những người liên quan.

Sau khi khống chế và kiểm soát tình hình, lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao 3 người cùng tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục xử lý.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân, diễn biến vụ việc và làm rõ hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật