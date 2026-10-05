Mâu thuẫn tiền nuôi con, vợ cũ đâm chết người yêu của chồng

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ Chi, 35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Chi đã ly hôn anh L.V.T., 35 tuổi. Người phụ nữ này đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy do đang nuôi con nhỏ với anh T.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Chi. Ảnh: CACC

Sau ly hôn, anh T. sống cùng người yêu là chị T.T.M., 43 tuổi. Giữa Chi và chị M. phát sinh mâu thuẫn liên quan việc chu cấp tiền nuôi con. Hai người nhiều lần cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Khoảng 12h ngày 3/10, bực tức vì những mâu thuẫn trước đó, Chi mang theo dao, đi xe máy đến nhà anh T. ở ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc để tìm chị M.

Tại đây, hai người xảy ra xô xát. Sau khi được can ngăn, Chi chạy ra ngoài rồi dùng gạch ném về phía chị M. Hai bên tiếp tục đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Chi dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị M. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án.