Mâu thuẫn tiền ăn, nhặt kéo đâm chết bạn

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú tại Thanh Hóa) 9 năm tù về tội Giết người.

Ngô Ngọc Chung tại phiên tòa. Ảnh: TL.

Trước đó, khoảng 21h ngày 11/4/2026, tại một phòng trọ ở tầng 2, thuộc tổ dân phố Bắc Phong, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, Chung và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1984, trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Cường chửi Chung là “thằng ăn chực” do hai người xảy ra tranh chấp về tiền góp ăn uống trong quá trình sinh hoạt chung.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Cường dùng tay đánh Chung 2 cái. Chung sau đó chủ động đi ra cửa để về nhưng tiếp tục bị anh Cường đuổi theo. Khi bị truy đuổi, Chung phát hiện một chiếc kéo kim loại dưới sàn nên nhặt lên, quay lại đâm một nhát vào vùng ngực phải của anh Cường.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Khoảng 22h30 cùng ngày, Chung đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, Chung thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân và sau khi gây án đã chủ động ra đầu thú.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Ngô Ngọc Chung 9 năm tù.