Mâu thuẫn tại quán nhậu, dùng vũ lực khống chế người định trình báo công an

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 18/8/2026, trong lúc nhậu tại một quán trên địa bàn xã Tam Hải, anh Huỳnh Quang T. (sinh năm 2003, trú tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Ngọc Phục và bị Phục đánh gây thương tích.

Sau đó, khi anh T. định đến cơ quan Công an trình báo sự việc, Huỳnh Ngọc Huynh, Huỳnh Lê Đô và Huỳnh Ngọc Phục bị cáo buộc đã dùng vũ lực khống chế, đưa anh T. về quán bi da của Phục nhằm ngăn cản việc trình báo.

Ngày 19/8/2026, Công an xã Tam Hải tiếp nhận tin báo của anh T. về việc bị hành hung, khống chế và giữ người trái pháp luật. Cơ quan chức năng sau đó tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Ngày 22/10, Điều tra viên được bố trí tại Công an xã Tam Hải đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huynh, Đô và Phục.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.