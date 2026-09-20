Mâu thuẫn sau va chạm xe, tài xế lái ô tô tông vào nhóm người trước quán

Trong quá trình xảy ra vụ việc, một người đã điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, khiến một người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Các đối tượng tham gia “Gây rối trật tự công cộng”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19/9, Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán để ăn uống.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong lúc lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (SN 2004, thường trú tại tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán.

Sau va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (SN 1995, thường trú tại tỉnh Trà Vinh), là nhân viên giữ xe của quán, xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Mặc dù được bạn bè đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài, điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả, một người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Đồng thời, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Đối tượng Lê Miền Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người gồm: Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (SN 2003, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000, thường trú tại TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (SN 2007, thường trú tại TP Cần Thơ) và Phan Minh Thật (SN 1998, thường trú tại TP Cần Thơ).

Những người này bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ bị cơ quan Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Mâu thuẫn sau va chạm xe, tài xế lái ô tô tông vào nhóm người trước quán