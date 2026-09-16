Mâu thuẫn, người phụ nữ dùng dao đâm 1 người tử vong tại Hải Phòng

Sau đó, bà T.T.T. dùng dao đâm vào vùng bụng mình để tự sát và được gia đình đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã, khiến 1 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Minh chỉ đạo Công an xã và các cơ quan liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ hiện trường, nắm tình hình, thu thập thông tin ban đầu và báo cáo trực ban của Giám đốc Công an thành phố theo quy định.

Đồng thời, xã đề xuất các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hình minh hoạ

Cấp ủy, ban lãnh đạo thôn được chỉ đạo nắm tình hình, ổn định tư tưởng, dư luận trong nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh vấn đề phức tạp.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ.

Hiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.