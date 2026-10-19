Mâu thuẫn livestream TikTok, nhóm đối tượng dùng phóng lợn hỗn chiến lúc 3 giờ sáng

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Bình Tuyền để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h30 ngày 17/7/2026, N.T.G (sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa 1, phường Xuân Hòa) gọi điện rủ N.V.M (sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa), N.Đ.T.L (sinh năm 2010, trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Xuân Hòa) cùng 11 thanh thiếu niên khác ở khu vực Phúc Yên tụ tập, chuẩn bị 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét để đi tìm, gây sự với những người đi đường mà nhóm này cho là "ngứa mắt".

Cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình di chuyển, N.V.M phát hiện N.T.D (sinh năm 2009, trú tại thôn Vinh Tiến, xã Bình Tuyền) đang livestream trên mạng xã hội TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí. Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức và hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Bình Tuyền để giải quyết.

Lo sợ bị lực lượng công an phát hiện, nhóm của N.T.D đến khu vực Công viên Trại Cúp cất giấu hung khí rồi ngồi nói chuyện. Trong khi đó, nhóm của N.V.M điều khiển 6 xe mô tô, mang theo hung khí đến khu vực này để tìm nhóm của N.T.D.

Khoảng 3h ngày 18/7/2026, khi nhóm của N.V.M đi qua khu vực Công viên Trại Cúp, các đối tượng thuộc nhóm của N.T.D phát hiện và ném vỏ chai bia thủy tinh về phía nhóm này. Sau đó, hai nhóm đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự. Trong quá trình này, một số đối tượng thuộc nhóm của N.V.M đã vây đánh anh T.V.S (sinh năm 2008, trú tại thôn Tân An, xã Xuân Lãng), sử dụng phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến anh S. bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Trong đó, 1 bị can bị khởi tố về 3 tội danh gồm: "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 3 bị can bị khởi tố về 2 tội danh gồm: "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng"; 6 bị can còn lại bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.