Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Ngày 3/11, các Phòng nghiệp vụ Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Cựu điều tra làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho ông Đinh Tiến D.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/11, ông Đinh Tiến D. (SN 1967, trú tại số nhà 31/59 đường An Dương Vương, phường An Cựu) và em ruột là ông Đinh Quang Trung (SN 1973, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 ngôi nhà. Lúc đó, ông D. xuống tầng 1 của căn nhà để lấy nước đá thì ông Trung đi theo rồi vào nhà bếp lấy một cây dao mới mua trước đó, đâm vào người ông D khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh. Sau khi xác định ông D đã tử vong, lực lượng chức năng khống chế đối tượng T, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố cùng Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và thu giữ hung khí gây án.

Được biết, cả nạn nhân và đối tượng sau khi ly hôn thì về sống chung một nhà. Căn nhà này là do bố mẹ của nạn nhân và đối tượng để lại cho con cái.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi “Giết người” theo quy định pháp luật.