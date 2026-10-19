Mâu thuẫn khi livestream trên TikTok, hai nhóm hẹn nhau 'giải quyết' bằng dao phóng lợn

Ngày 19/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan Công an, khoảng 23h30 ngày 17/7, N.T.G (SN 2010, trú tại phường Xuân Hòa) gọi điện rủ N.V.M (SN 2008), N.Đ.T.L (SN 2010) cùng 11 thanh thiếu niên khác ở khu vực Phúc Yên tụ tập. Nhóm này chuẩn bị 4 phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét để đi tìm, gây sự với những người đi đường mà họ cho là “ngứa mắt”.

Trong quá trình di chuyển, N.V.M phát hiện N.T.D (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền) đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn có mang theo hung khí. Sau khi tham gia phiên livestream, hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức và hẹn gặp nhau tại xã Bình Tuyền để giải quyết.

Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bằng dao phóng lợn.

Lo sợ bị lực lượng Công an phát hiện khi tuần tra, nhóm N.T.D mang hung khí đến cất giấu tại khu vực Công viên Trại Cúp. Trong khi đó, nhóm N.V.M điều khiển 6 xe mô tô, mang theo hung khí đến đây tìm đối phương.

Khoảng 3h ngày 18/7, khi nhóm N.V.M đi qua khu vực công viên, nhóm N.T.D phát hiện và ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối phương. Hai nhóm sau đó đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự.

Trong quá trình hỗn chiến, một số đối tượng thuộc nhóm N.V.M vây đánh anh T.V.S (SN 2008, trú tại xã Xuân Lãng) bằng phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 1 bị can bị về 3 tội danh: “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 3 bị can bị khởi tố về 2 tội danh: “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; 6 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 4 bị can bị bắt tạm giam, 6 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.