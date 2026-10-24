Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ chém chồng và con riêng

Ngày 23/10, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tơ (SN 1956, trú tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) 14 năm tù về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Nguyễn Thị Tơ tại phiên tòa. Ảnh: TV

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tơ và ông Nguyễn Quân (SN 1926) là vợ chồng. Bà Nguyễn Thị Yến (SN 1966, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh) là con riêng của ông Quân.

Từ ngày 24/4 đến ngày 5/5/2026, vợ chồng bị cáo Tơ đến chơi và ở lại nhà bà Yến. Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 10h30 ngày 5/5, khi thấy bà Yến đang ngồi dưới nền nhà phòng khách, Tơ đi vào bếp lấy một con dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai và cơ thể bà Yến. Bị tấn công bất ngờ, bà Yến đưa tay lên chống đỡ nên bị thương ở tay, sau đó ngã gục xuống nền nhà.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Tơ dừng tay rồi đi vào phòng ngủ, tiếp tục dùng dao chém một nhát vào trán chồng là ông Nguyễn Quân. Khi ông Quân đưa tay lên ôm vết thương, Tơ chém thêm hai nhát vào tay trái của ông.

Sau khi gây án, Tơ dùng dao cắt dây điện với ý định tự tử nhưng không thành do ổ điện phát nổ. Sau đó, Tơ vứt dao, rời khỏi nhà, đi bộ ra Quốc lộ 18A mà không đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Thời điểm này, bà Yến nằm bất động, chảy nhiều máu ở vùng đầu và cơ thể. Ông Quân bị thương ở trán và tay trái.

Phát hiện sự việc, ông Lục Nhất Mụ, bạn của bà Yến, đã gọi người hỗ trợ đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Theo kết luận giám định, bà Nguyễn Thị Yến bị tổn thương cơ thể 81%. Ông Nguyễn Quân bị tổn thương cơ thể 25%.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Tơ thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc sử dụng dao có tính sát thương cao, liên tiếp tấn công hai người thân trong gia đình, khiến một nạn nhân bị tổn thương cơ thể tới 81%, cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Tơ 13 năm tù về tội "Giết người" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Yến chi phí điều trị và khoản tiền tương đương 40 tháng lương cơ sở. Đối với ông Nguyễn Quân, do không có yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét.