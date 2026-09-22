Mâu thuẫn chia thừa kế, cháu rể đâm cậu vợ suýt mất mạng

Ngày 22/9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến đã tuyên phạt Đoàn Phú (SN 1993) mức án 13 năm 6 tháng tù về hai tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ông Phạm Thanh Tuấn và bà Trịnh Thị Trúc (mẹ vợ của Phú) là chị em ruột. Giữa họ có mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản thừa kế. Trong một lần xảy ra cãi vã, ông Tuấn đã đánh vợ Phú. Từ đây, Phú và ông Tuấn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Đoàn Phú tại điểm cầu xử trực tuyến

Khoảng 23 giờ ngày 10/2/2023, ông Tuấn nhờ người bạn chở đến nhà người quen để xin việc làm. Khi hai người đang trên đường Tôn Thất Thuyết, Quận 4 (cũ) thì Phú đang uống bia cùng nhóm bạn tại khu vực đối diện quán Bốn Phương nhìn thấy. Phú cùng một số người dùng ly thủy tinh ném ông Tuấn. Ông Tuấn kêu bạn dừng xe, một mình đến chỗ Phú thì bị Phú dùng dao bấm tấn công. Vết thương xuyên ngực khiến ông Tuấn phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận 4, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị.

Ngày 11/03/2023, ông Tuấn làm đơn tố cáo hành vi của Phú. Theo kết luận giám định, ông Tuấn bị nhiều vết thương ở vùng ngực và bụng, trong đó có vết thương thấu bụng gây thủng hai lỗ ruột non, tổn thương mạc treo đại tràng. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các vết thương là 59%, nguy hiểm đến tính mạng. Kết luận giám định bổ sung xác định con dao bấm có thể gây ra các thương tích này.

Mâu thuẫn giữa hai người vẫn âm ỉ. Khoảng 22 giờ ngày 8/4/2023, nhà Phú bị tạt sơn. Phú nghi ngờ ông Tuấn làm nên mang theo một con dao dài khoảng 22cm, nhờ Tú (chưa rõ lai lịch) chở đến nhà ông Tuấn trên đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (cũ).

Khi thấy ông Tuấn điều khiển xe máy về nhà, Phú rút dao xông đến. Ông Tuấn bỏ chạy nhưng bị té ngã. Phú tiếp tục dùng tay đánh vào cằm, lấy chìa khóa xe máy đâm nhiều lần vào đầu nạn nhân. Trong lúc chống trả, ông Tuấn bị dao Phú cầm trên tay cắt vào cẳng tay trái.

Kết luận giám định xác định các thương tích trong lần này khiến ông Tuấn bị tổn thương cơ thể 8%, không nguy hiểm đến tính mạng. Chìa khóa xe máy có thể gây thương tích vùng đầu, còn con dao có thể gây thương tích ở cẳng tay trái.

Quá trình điều tra, Phú bị bắt tạm giam ngày 28/3/2024. Phú thừa nhận đã dùng dao đâm ông Tuấn trong vụ việc ngày 10/2/2023, đồng thời khai trước đó mình bị nhóm ông Tuấn tấn công.

Về dân sự, ông Tuấn yêu cầu Phú bồi thường 60 triệu đồng chi phí điều trị.