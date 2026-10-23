Mẫu thuẫn cháu phun thuốc diệt cỏ gây thiệt hại vườn sầu riêng chú ruột

Phạm Hữu Nghĩa. Ảnh: CA Đồng Tháp.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an xã Phú Hựu nhận được trình báo của ông P.V.P (SN 1965, ngụ ấp An Hoà, xã Phú Hựu) về việc vườn sầu riêng của ông bị người khác phun thuốc trừ sâu, làm tất cả trái của 110 cây sầu riêng đều bị nám vỏ và rụng dần xuống đất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 khám nghiệm hiện trường và tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Hựu đã mời làm việc đối với Phạm Hữu Nghĩa (SN 1993, ngụ ấp An Hòa, xã Phú Hựu) là cháu ruột ông P.

Số sầu riêng gần thu hoạch bị thiệt hại. Ảnh: CA Đồng Tháp.

Qua làm việc, Nghĩa thừa nhận do có mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn nên khoảng 20 giờ đến 22 giờ ngày 11/10, Nghĩa pha 3 bình thuốc diệt cỏ xịt vào trái của 110 cây sầu riêng của ông P.

Qua cân trọng lượng xác định 6.940kg sầu riêng loại Thái và 822kg sầu riêng loại Ri 6 bị thiệt hại, chưa xác định thiệt hại về cây. Tài sản thiệt hại ước tính trên 500 triệu đồng.

Hiện Công an xã Phú Hựu đang tiếp tục kiểm tra xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.