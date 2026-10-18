Mâu thẫn cá nhân, dùng dao đâm người khác nhập viện

Thông tin cho hay, ngày 11/10, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1975, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên, Phú Thọ) về vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại thôn 4, xã Vạn Xuân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Cường (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Vạn Xuân, Phú Thọ) đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái Học (SN 1988, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên).

Đỗ Văn Cường bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Hậu quả, anh Học bị ba vết thương sâu tại vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được nơi đối tượng Cường đang lẩn trốn, nhanh chóng tổ chức khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Cường đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Cường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.