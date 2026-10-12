Mẫu SUV 7 chỗ phá kỷ lục của Mitsubishi Xpander

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi Destinator đạt doanh số 7.449 xe trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, theo công bố mới nhất của Mitsubishi, doanh số của Destinator trong hơn 10 tháng qua đã vượt mốc 10.000 xe. Kết quả này giúp mẫu SUV 7 chỗ của hãng vượt kỷ lục mà Xpander từng thiết lập với hơn 10.000 xe bán ra trong năm đầu tiên.

Trước đó vào tháng 12/2025, Destinator đã bàn giao 2.377 xe ngay tháng đầu mở bán. Đây cũng là mức doanh số tháng đầu tiên cao nhất của một mẫu xe Mitsubishi tại Việt Nam khi ra mắt.

Destinator đạt mốc 10.000 xe đầu tiên bán ra nhanh hơn Xpander.

Thời gian qua, Destinator cũng nhiều lần góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường theo tháng. Mẫu SUV này hiện cũng nằm trong nhóm ba sản phẩm bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam, bên cạnh Xpander và Xforce.

Một trong những lợi thế của Destinator so với các đối thủ là cấu hình chuẩn 7 chỗ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình. Bên cạnh đó, Mitsubishi gần đây triển khai chương trình ưu đãi lớn, đưa giá khởi điểm của mẫu xe xuống còn hơn 700 triệu đồng trong tháng ra mắt, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Không gian hai hàng ghế sau của Mitsubishi Destinator.

So các mẫu SUV 7 chỗ cùng cỡ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng, Mitsubishi Destinator đang là lựa chọn xe gầm cao cỡ C dành cho gia đình có giá dễ tiếp cận nhất.

Nhìn chung, cột mốc 10.000 xe của Destinator cũng như thành công trước đó của Xpander và Xforce cũng cho thấy hiệu quả trong cách tiếp cận của hãng xe Nhật với thị trường trong nước.

Cả ba đều là những sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu thị hiếu của khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tập trung vào tính thực dụng, gia tăng tiện nghi, công nghệ với giá bán dễ tiếp cận.

Theo số liệu từ VAMA, trong 9 tháng đã qua của năm 2026, ba mẫu Destinator, Xpander và Xforce đã bán được tổng cộng 27.401 xe ở Việt Nam. Con số này tương đương với mức đóng góp 85% vào tổng lượng xe Mitsubishi bàn giao từ đầu năm.