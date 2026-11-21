Xã Mẫu Sơn là địa bàn miền núi, biên giới với 19 thôn, trong đó có 5 thôn biên giới và 9 thôn đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 4 dân tộc sinh sống, chủ yếu là Tày (65,8%), Nùng (18%) và Dao (15,3%). Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và thay đổi nhận thức trong cộng đồng.

Với cuộc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã xác định hủ tục này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số mà còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, học tập và tương lai của các thế hệ sau. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho Nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Tại buổi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại thôn Long Đầu và Nà Mò, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mẫu Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Trung tâm Dịch vụ công ích đã chia sẻ với người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thông tin về Luật Hôn nhân và Gia đình, trong đó nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Hành vi tổ chức tảo hôn và duy trì hôn nhân cận huyết thống đều vi phạm pháp luật, bị xử lý theo quy định.

Trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc.

Pano tuyên truyền, sổ tay và tờ rơi được cấp phát đến các thôn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật về hôn nhân và gia đình. Không chỉ vậy, các thành viên trong đoàn đến từng nhà vận động hội viên, đoàn viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, chung tay xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, từng bước thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Xã xác định để duy trì hiệu quả kết quả truyền thông vận động, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi người dân.