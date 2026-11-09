Mẫu Sơn rét 7,4 độ C, Hà Nội tiếp tục mưa dông trong đêm nay

Chiều 9/11, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 16h ngày 9/11, nhiệt độ tại nhiều địa phương miền Bắc tiếp tục giảm do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Cụ thể, tại trạm Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ giảm còn 16,4 độ C; trạm Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) là 17 độ C; Lạng Sơn 16,2 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 14,5 độ C. Tại Thanh Hóa, nhiệt độ lúc 16h cũng giảm còn 19,1 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhanh, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 7,4 độ C. Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào lúc 13h cùng ngày, một số trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Trong đó, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất với 7,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 9,1 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 9,6 độ C. Một số khu vực khác cũng ghi nhận nền nhiệt thấp như Trùng Khánh (Cao Bằng) 11,9 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 13,2 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 13h ở trạm Ba Vì là 18 độ C, Hà Đông 17,5 độ C và Hoài Đức 18,5 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa dông và giảm nhiệt trong tối và đêm 9/11. Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết vào lúc 16h15' cho thấy mây đối lưu đang gây mưa trên khu vực các phường/xã: Thanh Trì, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Thượng Phúc, Thường Tín, Thanh Oai, Dân Hòa, Tam Hưng, Yên Sở. Vùng mây có xu hướng di chuyển từ đông nam lên tây bắc.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thường Tín, Bình Minh, Phú Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Thanh Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Định Công, Láng, Giảng Võ, Kim Liên, Cầu Giấy, Đống Đa, Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, An Khánh, Yên Nghĩa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Phú Diễn, Nghĩa Đô, Yên Sở …