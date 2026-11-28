Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, địa bàn vùng biên giới, vùng sâu vùng xa đang trở thành mục tiêu mà các đối tượng tội phạm công nghệ cao nhắm đến để lợi dụng lừa đảo. Thực hiện Kế hoạch số 656A/KH-BCL, Báo Công lý chủ trì phối hợp tổ chức Phiên tòa giả định với chủ đề: “Về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi khác” nhằm nâng cao sức đề kháng pháp luật cho đồng bào và học sinh tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn là địa điểm diễn ra phiên tòa giả định về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi khác

Nội dung chương trình được thiết kế trực quan, sinh động bao gồm: Trình chiếu video tình huống pháp lý; diễn án mô phỏng phiên tòa sơ thẩm xét xử tội phạm công nghệ cao và phần giao lưu, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người dân.

Để chuẩn bị cho phiên tòa đặc thù này, công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì, đơn vị chuyên môn và chính quyền sở tại đã được triển khai đồng bộ và nghiêm túc.

Trong đó, Báo Công lý là đơn vị chủ trì phụ trách tổng thể từ khâu xây dựng kịch bản MC, sản xuất video tình huống, bố trí nguồn kinh phí đến điều phối các hoạt động truyền thông trước, trong và sau chương trình.

Lãnh đạo Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn, UBND xã Mẫu Sơn tập trung chỉ đạo các ban ngành tổ chức tuyên truyền, huy động đông đảo nhân dân tham gia. Trong đó, Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Mẫu Sơn là nơi tổ chức phiên tòa giả định đã hoàn thiện việc dọn dẹp không gian, bố trí hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu và phương án quản lý an toàn cho hơn 300 học sinh, người dân tham dự.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho phiên tòa lưu động này, lực lượng vũ trang và Công an xã Mẫu Sơn cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tại khu vực diễn án. Đồng thời cử các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm tham gia tổ tư vấn pháp luật trực tiếp.

Chánh án TAND khu vực 5 - Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Duy điều hành cuộc họp về việc phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tại Mẫu Sơn

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý về công tác phối hợp chuyên môn, ông Hoàng Văn Duy – Chánh án TAND Khu vực 5 tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Ngay sau khi nhận được đề nghị phối hợp từ Báo Công lý, TAND Khu vực 5 đã nhanh chóng thành lập bộ phận chuyên trách để thẩm định kịch bản dưới góc độ pháp lý, bảo đảm tiến trình diễn án, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

“Chúng tôi đã phân vai cụ thể cho Thẩm phán - Chủ tọa, các Hội thẩm nhân dân, Thư ký và mời Viện kiểm sát cùng cấp, Công an xã Mẫu Sơn tham gia phối hợp. Đến nay, công tác tập luyện, tổng duyệt kịch bản diễn án đã hoàn tất. Việc phối hợp giữa tòa án, cơ quan báo chí và các lực lượng vũ trang tại địa phương không chỉ bảo đảm tính chính xác, trang nghiêm của một phiên tòa mô phỏng mà còn giúp nội dung pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh và người dân vùng biên nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay", Chánh án Duy chia sẻ.

Song song với mục tiêu giáo dục pháp luật, chương trình còn mang tính nhân văn sâu sắc khi Ban Tổ chức dự kiến phối hợp trao tặng các phần quà tình nghĩa, bao gồm tiền mặt và áo ấm cho 100 hộ dân cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động "diễn án" trực quan và công tác giao lưu, trả lời trực tiếp các câu hỏi thực tế từ người dân sẽ giúp chương trình không chỉ trang bị kiến thức bảo mật thông tin, bảo vệ con em trước cạm bẫy "lừa đảo online", mà còn trực tiếp góp phần xây dựng "lá chắn pháp luật" vững chắc, bảo vệ sự bình yên cho từng mái nhà nơi địa đầu Tổ quốc.