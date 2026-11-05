Mẫu sneaker giá rẻ được nhà vô địch F1 2026 yêu thích

Ngày 1/11, Kimi Antonelli giành chức vô địch thế giới F1 khi 20 tuổi 68 ngày, trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử đạt được thành tích này. Anh cũng là người Italy đầu tiên đăng quang kể từ khi Alberto Ascari được xướng tên năm 1953. Đáng chú ý, đây mới chỉ là mùa giải thứ hai Antonelli góp mặt tại giải đua xe danh giá nhất hành tinh.

Trước khi làm nên cột mốc đáng nhớ, Antonelli từng xuất hiện tại khu vực đường đua cùng em gái Maggie (11 tuổi) trong một đôi adidas Handball Spezial có giá 70 bảng Anh (khoảng 94 USD). Mẫu giày này hiện được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá 2,5 triệu đồng.

Không phải phiên bản giới hạn, sản phẩm hợp tác đặc biệt hay thiết kế độc quyền dành riêng cho tay đua trẻ, đây đơn giản là một mẫu sneaker quen thuộc của thương hiệu, GQ đưa tin.

Đôi giày Antonelli lựa chọn có phần thân bằng lưới màu trắng kem, kết hợp các mảng da lộn màu be cát ở mũi, khu vực dây buộc và gót.

Ba sọc xanh dương đặc trưng chạy dọc hai bên thân giày. Thiết kế còn có dây buộc phẳng và phần đế cao su truyền thống.

Đôi giày của nhà vô địch F1 trông khá cũ. Phiên bản này được hãng thời trang thể thao Đức giới thiệu từ tháng 5/2025, nên nhiều khả năng Antonelli đã mang chúng trong một thời gian.

Antonelli xuất hiện tại khu vực paddock cùng em gái Maggie trước khi tham gia chặng đua Mexico Grand Prix ngày 1/11. Ảnh: @mercedesamgf1/IG.

Cạnh Antonelli, em gái anh thu hút khi xuất hiện cùng đôi adidas Originals Handball Spezial màu đen. Thiết kế sử dụng chất liệu da lộn, nổi bật với ba sọc trắng ở thân giày, dây buộc cùng phần đế cao su màu nâu gum. Đây là một trong những thiết kế kinh điển của thương hiệu, có giá bán lẻ khoảng 110 USD.

Ra mắt năm 1979, Handball Spezial ban đầu được adidas thiết kế dành cho các vận động viên bóng ném chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mẫu giày dần vượt khỏi mục đích thể thao ban đầu để trở thành món đồ thời trang được ưa chuộng. Phom dáng thấp, đế phẳng cùng chất liệu da lộn giúp Spezial dễ phối với nhiều kiểu trang phục thường ngày.

Cuối năm 2024, khi adidas Samba dần bão hòa sau thời gian dài phủ sóng giới thời trang, Handball Spezial bắt đầu được chú ý như một lựa chọn thay thế. Nhiều gương mặt nổi tiếng như Andrew Garfield, Paul Mescal và Harris Dickinson từng xuất hiện với mẫu sneaker này.

Hãng thời trang thể thao Đức cũng liên tục mở rộng sức hút của sản phẩm thông qua các dự án hợp tác với thương hiệu Sporty & Rich của Mỹ và Invincible đến từ Đài Loan (Trung Quốc), kéo dài từ cuối tháng 2/2025 đến đầu tháng 10/2025.

Không dừng lại ở những phiên bản phối màu quen thuộc, adidas còn thử nghiệm nhiều biến thể mới.

Cuối năm ngoái, hãng giới thiệu thiết kế sử dụng chất liệu da dệt ở phần thân, gợi liên tưởng đến phong cách của nhà mốt Bottega Veneta.

Đến mùa hè năm nay, Handball Spezial tiếp tục được biến tấu khi hãng loại bỏ dây buộc, thay bằng kiểu dáng giày lười.