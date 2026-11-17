Màu sắc âm nhạc độc đáo tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Về màu sắc âm nhạc trong chương trình và các phần kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho biết, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, ê-kíp sử dụng màu sắc âm nhạc epic-rock, bởi đây là thể loại âm nhạc phù hợp với không gian biểu diễn rộng lớn như sân vận động với sức hút hàng vạn khán giả.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mau-sac-am-nhac-doc-dao-tai-muon-sac-viet-nam-1766267.html