Mẫu nhí Vietkids Thanh Hóa trình diễn thời trang tri ân bà và mẹ dịp 20/10

Trên sàn runway in dòng chữ “Happy Women’s Day”, các thí sinh nhí lần lượt xuất hiện trong váy dạ hội, áo dài cách tân và những đôi cánh thiên thần trắng. Cả đêm chung kết xoay quanh một chủ đề: tri ân những người phụ nữ thân yêu.

Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con từ khâu chuẩn bị trang phục đến lúc lên sân khấu. Với không ít gia đình, đây còn là kỷ niệm của hai mẹ con trong dịp 20/10.

Bà Hoa Nguyễn, Chủ tịch hệ thống giáo dục Vietkids, chụp ảnh cùng NSƯT Hồng Liên và NSND Minh Thu tại Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Lời cảm ơn bằng những bước catwalk

Vietkids Junior Fashion Week 2026 có sự góp mặt của các NSND Quốc Anh, Minh Hằng, Minh Thu, Thanh Hoa; các NSƯT Kim Xuyến, Phú Kiên, An Chinh, Hồng Liên; nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, danh ca Hồ Quang 8, ca sĩ Hồng Quyên cùng các ca sĩ Đình Tùng, Huy Hoàng, Dương Thành Đạt, Hoàng Anh Nhân và Lê Thị Dần - Quán quân Thách thức danh hài.

Ngồi ghế ban giám khảo là Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy, nghệ nhân Dương Bảo Quang và bà Hồ Thị Yến - Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vietkids. Nhiều nhà báo, đạo diễn và ê-kíp truyền thông cũng có mặt.

Toàn bộ chương trình, từ phần trình diễn thời trang đến các tiết mục ca nhạc, đều được dàn dựng theo chủ đề mừng 20/10. Sân khấu đầu tư ánh sáng, âm thanh; các bé sải bước, tạo dáng khá tự tin trước hàng trăm khán giả.

NSƯT Kim Xuyến âu yếm bên mẫu nhí tại Vietkids Junior Fashion Week 2026. Nghệ sĩ tham gia biểu diễn ca khúc Gánh mẹ cùng ca sĩ Huy Hoàng, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Truyền thống tri ân dịp 20/10

Kết hợp thời trang với lời tri ân dịp 20/10 là hoạt động Vietkids duy trì nhiều năm nay.

Năm 2023, chương trình mang chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức phi lợi nhuận, là lời gửi yêu thương của các bé tới bà và mẹ. Khách mời gồm Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, nhà thiết kế Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, danh hài Hiệp Vịt, Lê Thị Dần cùng hàng trăm mẫu nhí.

Các nghệ sĩ NSND Thanh Hoa, NSND Minh Thu, NSƯT Hồng Liên và nghệ sĩ Lê Thị Dần – gương mặt quen thuộc của chương trình Thách thức danh hài – cùng hội ngộ tại Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Năm 2025, “VietKids Junior Fashion 2025” tiếp tục chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với 195 thí sinh nhí vượt qua các vòng sơ khảo. Ban giám khảo đêm chung kết có á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng và MC Thảo Vân.

NSND Minh Hằng và nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng tham gia chương trình Vietkids Junior Fashion Week 2026 với vai trò khách mời, giám khảo, góp phần tạo nên dấu ấn cho đêm diễn.

Hệ thống Giáo dục Vietkids là thương hiệu mầm non quy mô lớn tại Thanh Hóa, từng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu. Ngoài tuần lễ thời trang thường niên, trường còn tổ chức các cuộc thi ca hát, MC nhí, tiếng Anh, biểu diễn kịch, chương trình Tết Đoàn Viên... Qua các sân chơi này, nhà trường muốn rèn cho trẻ sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, lòng biết ơn và cảm nhận về cái đẹp. Phía sau mỗi bước đi của các bé là sự kèm cặp của các cô giáo.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh cùng Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy và các người mẫu nhí tại đêm chung kết Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Chia sẻ tại đêm chung kết, bà Hoa Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Nam, đơn vị chủ quản Hệ thống Giáo dục Vietkids - cho biết điều bà vui nhất là được thấy các con tự tin, trưởng thành trên sân khấu. Bà cũng cảm ơn phụ huynh đã dành thời gian, tâm huyết đồng hành cùng nhà trường.

Ca sĩ Hồ Quang 8 và Hoa hậu Ngọc Hân giao lưu cùng các mẫu nhí tại Vietkids Junior Fashion Week 2026. Hai mẫu nhí trong trang phục truyền thống tạo điểm nhấn cho khoảnh khắc giao lưu trên sân khấu.

“Với chúng tôi, một ngôi trường tốt không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục chất lượng mà còn phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được phát triển tài năng, giỏi ngoại ngữ, tự tin trong giao tiếp và có nền tảng vững chắc cho tương lai”, bà Hoa Nguyễn nói.

Một số hình ảnh tại đêm chung kết Tuần lễ Thời trang Vietkids 2026, nơi các mẫu nhí tự tin trình diễn, giao lưu cùng nghệ sĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu:

Mẫu nhí mang số báo danh 80 tự tin trình diễn thiết kế váy vàng nổi bật với những bông hoa 3D màu hồng cam tại đêm chung kết Vietkids Junior Fashion Week 2026. Mẫu nhí tự tin tạo dáng trong thiết kế váy công chúa tông hồng pastel, điểm xuyết sắc vàng cùng những cánh hoa mềm mại, khoe vẻ đẹp ngọt ngào trên sân khấu Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí mang số báo danh 103 duyên dáng trong thiết kế váy hồng phong cách cổ điển, kết hợp mũ rộng vành và ô ren trang trí hoa, tạo điểm nhấn ngọt ngào trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí Nguyễn Ngọc Minh Châu rạng rỡ trong trang phục hồng nổi bật, cầm trên tay giấy chứng nhận “Vòng thi Chung kết” cuộc thi thời trang Vietkids năm 2024.

Mẫu nhí mang số báo danh 54 tự tin trình diễn trang phục tông hồng ánh bạc, kết hợp vương miện tím nổi bật, tạo điểm nhấn cá tính trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí mang số báo danh 158 nổi bật trong thiết kế váy đỏ rực rỡ, được tạo hình cầu kỳ với những bông hoa 3D và phần tà váy bồng bềnh, tự tin sải bước trên sân khấu Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí mang số báo danh 112 gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, kết hợp trang phục đen bóng, họa tiết da báo đỏ và kính râm, tự tin thể hiện thần thái trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí mang số báo danh 65 trình diễn thiết kế thời trang độc đáo với sắc xanh ánh kim, họa tiết công nghệ và phần tà áo dài ấn tượng, tạo nên màn xuất hiện đầy cá tính tại Vietkids Junior Fashion Week 2026.

Mẫu nhí mang số báo danh 75 nổi bật trong thiết kế váy đỏ lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng, kết hợp mấn đội đầu và phụ kiện ánh vàng, mang đậm nét văn hóa Việt trên sàn diễn Vietkids Junior Fashion Week 2026.