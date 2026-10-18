Mẫu nhí Vietkids Thanh Hóa trình diễn thời trang tri ân bà và mẹ dịp 20/10
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng trăm “người mẫu nhí” Vietkids (Thanh Hóa) trình diễn tại Vietkids Junior Fashion Week 2026, tri ân bà và mẹ.
Trên sàn runway in dòng chữ “Happy Women’s Day”, các thí sinh nhí lần lượt xuất hiện trong váy dạ hội, áo dài cách tân và những đôi cánh thiên thần trắng. Cả đêm chung kết xoay quanh một chủ đề: tri ân những người phụ nữ thân yêu.
Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con từ khâu chuẩn bị trang phục đến lúc lên sân khấu. Với không ít gia đình, đây còn là kỷ niệm của hai mẹ con trong dịp 20/10.
Lời cảm ơn bằng những bước catwalk
Vietkids Junior Fashion Week 2026 có sự góp mặt của các NSND Quốc Anh, Minh Hằng, Minh Thu, Thanh Hoa; các NSƯT Kim Xuyến, Phú Kiên, An Chinh, Hồng Liên; nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng, danh ca Hồ Quang 8, ca sĩ Hồng Quyên cùng các ca sĩ Đình Tùng, Huy Hoàng, Dương Thành Đạt, Hoàng Anh Nhân và Lê Thị Dần - Quán quân Thách thức danh hài.
Ngồi ghế ban giám khảo là Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Hoàng Thùy, nghệ nhân Dương Bảo Quang và bà Hồ Thị Yến - Hiệu trưởng Hệ thống Giáo dục Vietkids. Nhiều nhà báo, đạo diễn và ê-kíp truyền thông cũng có mặt.
Toàn bộ chương trình, từ phần trình diễn thời trang đến các tiết mục ca nhạc, đều được dàn dựng theo chủ đề mừng 20/10. Sân khấu đầu tư ánh sáng, âm thanh; các bé sải bước, tạo dáng khá tự tin trước hàng trăm khán giả.
Truyền thống tri ân dịp 20/10
Kết hợp thời trang với lời tri ân dịp 20/10 là hoạt động Vietkids duy trì nhiều năm nay.
Năm 2023, chương trình mang chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức phi lợi nhuận, là lời gửi yêu thương của các bé tới bà và mẹ. Khách mời gồm Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, nhà thiết kế Hoàng Hải, người mẫu La Hằng, danh hài Hiệp Vịt, Lê Thị Dần cùng hàng trăm mẫu nhí.
Năm 2025, “VietKids Junior Fashion 2025” tiếp tục chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam với 195 thí sinh nhí vượt qua các vòng sơ khảo. Ban giám khảo đêm chung kết có á hậu Hà Thu, người mẫu Hạ Vy, nhà báo Việt Hoàng và MC Thảo Vân.
Hệ thống Giáo dục Vietkids là thương hiệu mầm non quy mô lớn tại Thanh Hóa, từng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu. Ngoài tuần lễ thời trang thường niên, trường còn tổ chức các cuộc thi ca hát, MC nhí, tiếng Anh, biểu diễn kịch, chương trình Tết Đoàn Viên... Qua các sân chơi này, nhà trường muốn rèn cho trẻ sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, lòng biết ơn và cảm nhận về cái đẹp. Phía sau mỗi bước đi của các bé là sự kèm cặp của các cô giáo.
Chia sẻ tại đêm chung kết, bà Hoa Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Nam, đơn vị chủ quản Hệ thống Giáo dục Vietkids - cho biết điều bà vui nhất là được thấy các con tự tin, trưởng thành trên sân khấu. Bà cũng cảm ơn phụ huynh đã dành thời gian, tâm huyết đồng hành cùng nhà trường.
“Với chúng tôi, một ngôi trường tốt không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giáo dục chất lượng mà còn phải là nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương, được phát triển tài năng, giỏi ngoại ngữ, tự tin trong giao tiếp và có nền tảng vững chắc cho tương lai”, bà Hoa Nguyễn nói.
Một số hình ảnh tại đêm chung kết Tuần lễ Thời trang Vietkids 2026, nơi các mẫu nhí tự tin trình diễn, giao lưu cùng nghệ sĩ và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu:
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mau-nhi-vietkids-thanh-hoa-trinh-dien-thoi-trang-tri-an-ba-va-me-dip-2010-54141.html