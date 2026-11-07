Mẫu nhí 7 tuổi từng bước làm quen với áo dài truyền thống

Ở lứa tuổi tiểu học, Kim Ngân vẫn mang nét hồn nhiên, trong trẻo của một cô bé đang khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi khi khoác lên mình tà áo dài, em lại thể hiện một phong thái khác: tự tin trước ống kính, biết cách tạo dáng và có khả năng biểu đạt cảm xúc khá tự nhiên. Đó cũng là những điểm khiến Kim Ngân gây chú ý qua các bộ ảnh và hoạt động trình diễn thời trang.

Mẫu nhí Kim Ngân tự tin trong những bộ ảnh nghệ thuật.

Trong những hình ảnh được thực hiện tại các không gian văn hóa, kiến trúc, Kim Ngân xuất hiện với nhiều mẫu áo dài khác nhau. Khi là tà áo truyền thống với gam màu trang nhã, khi là những thiết kế có màu sắc tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trang phục và không gian di sản giúp hình ảnh cô bé trở nên gần gũi, đồng thời gợi lên vẻ đẹp của áo dài trong đời sống hôm nay.

Đối với trẻ nhỏ, việc tiếp xúc với áo dài không đơn thuần là mặc một bộ trang phục đẹp hay tham gia trình diễn. Qua từng thiết kế, các em có thể bước đầu tìm hiểu về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và những giá trị văn hóa gắn với trang phục truyền thống. Khi được giới thiệu trong những không gian phù hợp, áo dài cũng trở thành một cách để trẻ em làm quen với di sản bằng trải nghiệm trực quan, sinh động.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân, người có nhiều hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và quảng bá áo dài, dành sự quan tâm đến Kim Ngân sau khi theo dõi khả năng thể hiện của em. Theo nhà thiết kế, cô bé có lợi thế ở biểu cảm tự nhiên, sự tự tin và khả năng làm chủ trang phục. Đây là những yếu tố có thể tiếp tục được bồi dưỡng nếu em thực sự yêu thích và có điều kiện tham gia các hoạt động phù hợp.

Từ những dấu ấn bước đầu, Kim Ngân được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đại diện áo dài thiếu nhi của Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Hải Phòng trong thời gian tới. Nếu được tạo điều kiện, em có thể tham gia các chương trình trình diễn, chụp ảnh và hoạt động giới thiệu áo dài, qua đó góp phần đưa hình ảnh trang phục truyền thống đến gần hơn với trẻ em và công chúng trẻ.

Việc đưa thiếu nhi tham gia các hoạt động quảng bá áo dài cũng mở ra một hướng tiếp cận văn hóa đáng chú ý. Thay vì chỉ giới thiệu áo dài qua những lời thuyết minh, hình ảnh các em trực tiếp mặc, tìm hiểu và thể hiện trang phục có thể tạo nên sự kết nối tự nhiên hơn với thế hệ trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những gương mặt trình diễn đẹp mà còn giúp các em hiểu giá trị văn hóa của trang phục mình đang mặc.

Kim Ngân (thứ 2 từ phải sang) tự tin trình diễn trên các sân khấu lớn.

Với Kim Ngân, hành trình phía trước vẫn còn dài. Ở tuổi học trò, việc học tập, vui chơi và phát triển tự nhiên vẫn là ưu tiên. Những trải nghiệm ban đầu với áo dài có thể là một kỷ niệm đẹp, đồng thời mở ra cơ hội để em khám phá năng khiếu và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống.

Kim Ngân và NTK Cao Thu Vân.

Từ một cô bé yêu thích trình diễn, Kim Ngân đang có cơ hội bước vào hành trình làm quen và lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam. Sự đồng hành của gia đình, nhà thiết kế và các tổ chức văn hóa sẽ là điều kiện để niềm yêu thích ấy được nuôi dưỡng đúng cách, phù hợp với lứa tuổi.