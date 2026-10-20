Mẫu iPhone Duo khan hiếm nguồn cung khiến giá bán sang tay bị đẩy vọt lên 132 triệu đồng

Tình trạng khan hiếm nguồn cung thiết bị ngay trong đợt mở đặt trước toàn cầu vào ngày 18/10 đã khiến mẫu iPhone Duo của Apple rơi vào tình trạng hết hàng chỉ sau ít phút mở bán trên trang web chính thức. Ngay lập tức, thị trường mua bán thứ cấp ghi nhận làn sóng đẩy giá kỷ lục khi nhiều máy được sang tay với mức chênh lệch hàng chục triệu đồng.

Cơn sốt giá trên các sàn giao dịch trực tuyến

Dữ liệu giao dịch từ sàn thương mại điện tử eBay cho thấy sức nóng của mẫu máy này vượt xa dự báo ban đầu. Đáng chú ý, một chiếc iPhone Duo phiên bản màu Night Sky với bộ nhớ 2 TB đã hoàn tất giao dịch ở mức giá 5.000 USD (tương đương khoảng 132 triệu đồng). Trong khi đó, giá bán lẻ niêm yết của Apple tại thị trường Mỹ cho phiên bản này chỉ ở mức 3.199 USD (khoảng 84,5 triệu đồng), tạo ra mức chênh lệch lên đến 47,5 triệu đồng.

Biến động tương tự cũng xảy ra đối với cấu hình dung lượng 1 TB màu Night Sky khi được bán thành công ở mốc 4.400 USD (khoảng 116 triệu đồng), cao hơn nhiều so với giá đề xuất 2.599 USD (khoảng 68,6 triệu đồng) từ nhà sản xuất.

Thời gian giao hàng kéo dài sang tận năm 2027

Làn sóng thổi giá bùng phát mạnh mẽ bắt nguồn từ việc hệ thống cửa hàng trực tuyến của Apple tại Mỹ nhanh chóng cập nhật ngày giao hàng dự kiến của dòng máy này sang tận năm 2027 chỉ sau vài phút mở cổng đăng ký. Việc không thể sớm nhận máy từ kênh phân phối chính thống buộc những khách hàng có nhu cầu trải nghiệm ngay phải tìm đến thị trường tự do, chấp nhận chi trả số tiền vượt xa giá trị thực của sản phẩm.

Đại diện Apple nhận định nhu cầu dành cho iPhone Duo đang ở mức phi thường, đồng thời cam kết tập trung tối đa nguồn lực nhằm rút ngắn lộ trình vận chuyển sản phẩm tới tay người dùng.

Nút thắt kỹ thuật từ vật liệu T-Glass của Nitto Boseki

Dù Apple đã yêu cầu các đối tác sản xuất linh kiện nâng công suất, tiến độ lắp ráp hoàn thiện iPhone Duo vẫn gặp rào cản nghiêm trọng từ khâu vật liệu. Theo các báo cáo phân tích chuỗi cung ứng, mắt xích phức tạp nhất hiện nay nằm ở nguồn cung sợi thủy tinh chuyên dụng T-Glass từ nhà sản xuất Nitto Boseki (Nhật Bản).

Về mặt kỹ thuật, T-Glass là vật liệu nền có nhiệm vụ gia cố độ ổn định cơ học và triệt tiêu nguy cơ biến dạng do tích tụ nhiệt trên bảng mạch điện tử của thiết bị. Năng lực đáp ứng hạn chế của thành phần cốt lõi này khiến dây chuyền sản xuất tổng thể không thể gia tăng tốc độ, biến T-Glass thành điểm nghẽn quyết định thời điểm thiết bị có thể hạ nhiệt và bình ổn giá trên thị trường.