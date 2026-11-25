'Máu đỏ da vàng' – Khơi dậy niềm tự hào dân tộc tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Máu đỏ da vàng” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến những giai điệu sôi động, mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Với tinh thần trẻ trung, đầy nhiệt huyết, tiết mục lan tỏa tình yêu Tổ quốc, ý chí đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mau-do-da-vang-khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc-tai-muon-sac-viet-nam-1767604.html