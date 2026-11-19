Trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, phần phát biểu của đại diện học sinh luôn được nhiều thầy cô và phụ huynh quan tâm. Đó là dịp để các em nói lên tình cảm của mình, gửi lời cảm ơn đến những người đã dạy dỗ, động viên và đồng hành cùng các em trong những năm tháng đến trường.

Một bài phát biểu hay không nhất thiết phải sử dụng nhiều câu chữ hoa mỹ. Điều khiến người nghe xúc động thường là những lời nói gần gũi, một kỷ niệm đáng nhớ hoặc sự biết ơn được thể hiện bằng chính suy nghĩ của học trò.

Tùy theo cấp học, bài phát biểu ngày 20.11 nên có cách diễn đạt khác nhau. Học sinh tiểu học cần lời văn trong sáng, dễ nhớ; học sinh THCS có thể chia sẻ nhiều hơn về những thay đổi của bản thân, còn học sinh THPT thường có những cảm xúc sâu sắc khi nghĩ đến ngày chia tay mái trường.

Dưới đây là ba mẫu bài phát biểu 20.11.2026 dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT. Mỗi bài có thời lượng khoảng 2–3 phút, phù hợp để đại diện học sinh trình bày trong buổi lễ kỷ niệm, gặp mặt hoặc sinh hoạt tri ân thầy cô.

Hình minh họa

Mẫu bài phát biểu 20.11 của học sinh tiểu học ngắn gọn, dễ nhớ

Với học sinh tiểu học, bài phát biểu nên sử dụng những lời nói tự nhiên, gần với sinh hoạt hằng ngày ở trường. Các em có thể nhắc đến sự quan tâm của thầy cô, những bài học đầu tiên hay niềm vui khi được đến lớp.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em rất vui và tự hào khi được đại diện cho các bạn học sinh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo của trường chúng ta.

Trước hết, em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Các thầy cô kính yêu!

Mỗi ngày đến trường, chúng em được học thêm biết bao điều mới. Thầy cô dạy chúng em biết đọc, biết viết, biết làm toán, biết yêu thương gia đình, giúp đỡ bạn bè và cư xử lễ phép với mọi người.

Có những lúc chúng em còn mải chơi, chưa chăm chú nghe giảng hoặc quên làm bài tập. Thầy cô vẫn kiên nhẫn nhắc nhở, chỉ bảo để chúng em hiểu ra lỗi của mình và cố gắng hơn.

Em nhớ những lần được cô khen vì làm bài tốt, những lúc thầy ân cần giảng lại bài khó và cả những giờ ra chơi đầy tiếng cười cùng bạn bè. Nhờ có thầy cô, mỗi ngày đến lớp đều mang đến cho chúng em những niềm vui.

Nhân ngày 20.11, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy giáo, cô giáo.

Chúng em hứa sẽ chăm ngoan, lễ phép, đoàn kết với bạn bè và cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô.

Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy cô một ngày Nhà giáo Việt Nam thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe và có thật nhiều học trò ngoan.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu bài phát biểu 20.11 của học sinh THCS chân thành, giàu cảm xúc

Ở bậc THCS, học sinh đã có nhiều suy nghĩ riêng về tình bạn, thầy cô và môi trường học tập. Bài phát biểu có thể đề cập đến những lần mắc lỗi, sự thay đổi trong nhận thức và cách thầy cô giúp học sinh trưởng thành.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2026, em rất vinh dự được thay mặt các bạn học sinh gửi đến thầy cô những lời tri ân chân thành nhất.

Thưa các thầy cô!

Những năm tháng học tập dưới mái trường này đã mang đến cho chúng em nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Chúng em có những giờ học vui vẻ, những lần hồi hộp trước bài kiểm tra, những buổi sinh hoạt lớp đầy tiếng cười và cả những lúc buồn vì chưa đạt kết quả như mong muốn.

Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, thầy cô luôn ở bên, động viên và hướng dẫn chúng em.

Có lẽ đã không ít lần thầy cô phải phiền lòng vì chúng em. Đó có thể là một tiết học chưa nghiêm túc, một bài tập chưa hoàn thành hay những lần chúng em chưa biết lắng nghe lời nhắc nhở.

Khi ấy, có bạn cảm thấy buồn vì bị phê bình. Nhưng dần dần, chúng em hiểu rằng đằng sau những lời nhắc nhở là sự quan tâm và mong muốn học trò tiến bộ.

Chúng em biết thầy cô có những ngày làm việc vất vả, phải dành nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng, chấm bài và quan tâm đến từng học sinh. Có những điều thầy cô làm cho chúng em rất âm thầm, đến khi lớn hơn chúng em mới hiểu hết.

Nhân ngày 20.11, chúng em xin gửi lời cảm ơn vì sự tận tâm và kiên nhẫn ấy.

Chúng em sẽ cố gắng học tập nghiêm túc hơn, biết nhận lỗi khi làm sai và quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đó cũng là cách thiết thực để thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô.

Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều niềm vui trong công việc.

Chúng em mong sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười của thầy cô mỗi ngày đến trường.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Mẫu bài phát biểu 20.11 của học sinh THPT xúc động và ý nghĩa

Với học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12, ngày 20.11 còn gợi nhắc quãng thời gian sắp rời xa mái trường. Vì vậy, bài phát biểu nên dành nhiều hơn cho kỷ niệm, sự trưởng thành và những điều học trò muốn nói trước khi bước vào chặng đường mới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Ban Giám hiệu nhà trường, quý thầy cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Hôm nay, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2026, em rất vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh bày tỏ lòng biết ơn và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo.

Thưa các thầy cô kính mến!

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ bước qua cổng trường, tìm lớp học, làm quen với bạn bè và những thầy cô mới. Vậy mà giờ đây, nhiều bạn đã bước vào năm học cuối cấp, bắt đầu nghĩ đến những kỳ thi, những dự định và cả ngày phải nói lời chia tay.

Khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, chúng em nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều.

Chúng em từng lo lắng khi nhận điểm kém, từng lúng túng trước những lựa chọn và đôi khi không biết phải làm gì khi gặp khó khăn. Trong những lúc ấy, thầy cô đã dành thời gian lắng nghe, động viên và giúp chúng em tìm lại sự tự tin.

Có những lời dặn của thầy cô mà lúc mới nghe, chúng em chưa thật sự hiểu. Có những lần bị nhắc nhở, chúng em từng cảm thấy khó chịu. Nhưng khi lớn hơn, chúng em hiểu rằng sự nghiêm khắc ấy xuất phát từ trách nhiệm và tình thương dành cho học trò.

Chúng em biết sẽ đến một ngày mình rời xa mái trường này. Những tiết học quen thuộc rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Chúng em sẽ nhớ tiếng trống trường, hàng ghế đá, những buổi học cuối cùng và hình ảnh thầy cô đứng trên bục giảng.

Điều chúng em mong muốn nhất là sau này, khi gặp lại, có thể tự tin nói với thầy cô rằng mình vẫn đang cố gắng sống tốt, làm việc có trách nhiệm và không quên những điều đã được dạy.

Nhân ngày 20.11, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy giáo, cô giáo. Cảm ơn thầy cô đã tin tưởng, bao dung và kiên nhẫn với chúng em, kể cả trong những lúc chúng em chưa thật sự tin vào chính mình.

Chúng em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng mỗi thế hệ học trò đi qua sẽ để lại trong lòng thầy cô những kỷ niệm đẹp.

Dù mai này mỗi người có lựa chọn một con đường khác nhau, chúng em sẽ luôn nhớ về mái trường và những người thầy, người cô đã đồng hành trong những năm tháng tuổi học trò.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Để bài phát biểu ngày 20.11 tạo được cảm xúc, học sinh nên điều chỉnh câu chữ theo hoàn cảnh thực tế của trường, lớp và người đại diện phát biểu. Một kỷ niệm có thật, một lời cảm ơn dành riêng cho giáo viên chủ nhiệm hay một câu chuyện nhỏ từng xảy ra trong lớp sẽ khiến bài nói gần gũi hơn.

Trước buổi lễ, học sinh nên đọc thử thành tiếng để căn chỉnh thời lượng, đánh dấu những đoạn cần ngắt nghỉ và tránh đọc quá nhanh. Với các em nhỏ, giáo viên có thể hỗ trợ rút gọn những câu dài để dễ ghi nhớ. Học sinh THCS và THPT nên hiểu nội dung mình muốn nói thay vì cố học thuộc từng chữ.

Sau cùng, một bài phát biểu 20.11 sẽ để lại ấn tượng khi người nói thể hiện được tình cảm thật của mình. Không cần những lời hứa quá lớn, sự cố gắng trong học tập, thái độ lễ phép và những lời cảm ơn giản dị cũng đủ để thầy cô cảm nhận được tình cảm của học trò.