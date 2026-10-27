Màu áo xanh xung kích, nghĩa tình nơi bản làng xứ Nghệ

Lực lượng Công an, Quân sự, đoàn thanh niên các xã ở Nghệ An xuống đồng giúp người dân gặt lúa.

Tại xã Châu Hồng, qua nắm bắt tình hình thực tế, lực lượng công an xã nhận thấy một số hộ dân thuộc khu vực bản Ngọc (bản Na Noong cũ) có diện tích ruộng nằm ở vùng bùn đất lầy lội, khiến máy gặt lớn không thể tiếp cận. Trong khi đó, lúa đã chín, đang vào thời điểm thu hoạch, thời tiết lại được dự báo có mưa kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản của người dân.

Dưới cái nắng oi ả, các lực lượng không quản ngại vất vả gánh từng bó trĩu hạt về tận nhà.

Trước tình hình đó, Chi đoàn Công an xã Châu Hồng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Dưới cái nắng oi ả, các lực lượng không quản ngại vất vả, cùng người dân gặt lúa, bó lúa, gánh từng bó trĩu hạt về tận nhà. Sự chung tay kịp thời giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế nguy cơ lúa bị ảnh hưởng khi mưa xuống.

Sự chung tay kịp thời giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Tại xã Mường Quàng, chi đoàn công an xã phối hợp với Đoàn xã và Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức giúp đỡ 03 gia đình chính sách, hộ nghèo tại xóm Châu Thôn thu hoạch lúa.

Hình ảnh đẹp về lực lượng công an xã Mường Quàng, Châu Hồng thu hoạch lúa giúp người dân.

Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, các đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng tham gia tích cực gặt lúa, bó lúa, vận chuyển về nhà cho các gia đình. Những ngày công lao động tuy giản dị nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con kịp thời thu hoạch thành quả lao động, yên tâm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sản xuất.

Hình ảnh màu áo xanh của lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên cần mẫn giúp dân thu hoạch lúa để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Từ những thửa ruộng ở Châu Hồng đến những cánh đồng tại Mường Quàng, hình ảnh màu áo xanh của lực lượng công an cùng các đoàn viên, thanh niên cần mẫn giúp dân thu hoạch lúa để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa không chỉ góp phần giúp bà con thu hoạch mùa màng kịp thời, hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, “Vì Nhân dân phục vụ”.