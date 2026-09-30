Màu áo xanh gieo những mầm xanh

Từ một mùa xuân gieo những mầm xanh

Sáng 22-2-2026, Học viện Phòng không - Không quân tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ do Đại tá Lê Công Thành, Phó giám đốc Học viện chủ trì. Đó là hoạt động chung của toàn Học viện, đồng thời cũng mở đầu cho một chặng hành động mà ở đó trách nhiệm bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên.

Ngay sau lễ phát động, thủ trưởng Học viện, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ toàn Học viện đã trồng mới hơn 2.000 cây xanh các loại. Lãnh đạo Học viện đồng thời yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị lựa chọn cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, chăm sóc đúng kỹ thuật, thống nhất với quy hoạch và bảo đảm cây sau trồng có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt. Như vậy, ý nghĩa của ngày ra quân không nằm ở khoảnh khắc trồng cây đầu xuân, mà ở yêu cầu tiếp tục chăm sóc, bảo vệ để từng mầm xanh thực sự bén rễ và trở thành một phần bền vững của cảnh quan Học viện.

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Phòng không - Không quân trồng cây xanh.

Điều làm nên dấu ấn riêng của tuổi trẻ là phong trào không dừng lại sau ngày phát động. Kết quả được công bố ngày 27-3-2026 cho thấy, trong Tháng Thanh niên, đoàn viên, thanh niên Học viện đã tham gia làm sạch hơn 5km đường làng, ngõ xóm, cắt cỏ và phát quang gần 1.000m², đồng thời trồng mới hơn 150 cây xanh.

Điều đáng tôn vinh ở Đoàn Thanh niên Học viện không chỉ là khối lượng công việc đã hoàn thành. Nổi bật hơn là cách tổ chức Đoàn đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường ra khỏi phạm vi của những khẩu hiệu. Đoàn viên không đứng ngoài tuyên truyền mà trực tiếp quét dọn, thu gom, phát quang và trồng cây; không chỉ làm đẹp doanh trại mà còn chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân. Màu áo xanh của tuổi trẻ Quân đội vì thế hiện diện giữa đời sống nhân dân bằng những hành động gần gũi, thiết thực, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Phòng không - Không quân.

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Phòng không - Không quân trồng cây xanh.

Từ một phong trào đến một nền nếp

Mạch hoạt động ấy tiếp tục được nối dài sang mùa hè. Tối 2-6-2026, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 7 phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và đưa trách nhiệm xanh vào các chỉ tiêu hành động cụ thể: Phấn đấu mỗi cán bộ, đoàn viên trồng ít nhất một cây xanh, mỗi chi đoàn có ít nhất một công trình hoặc phần việc thanh niên. Điều đáng chú ý ở đây là tinh thần bảo vệ môi trường không khép lại sau một buổi lễ. Từ đầu xuân đến Tháng Thanh niên, rồi tiếp tục trong Chiến dịch tình nguyện hè, trách nhiệm ấy được duy trì theo từng chặng, từng phần việc. Đó là khi phong trào bắt đầu chuyển thành nền nếp.

Đại tá Vũ Mạnh Hoàng, Phó chính ủy Học viện Phòng không - Không quân đánh giá, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng; cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp thường xuyên tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng chí cũng khẳng định, các tổ chức Đoàn được kiện toàn, phát huy tốt vai trò xung kích, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, tiêu biểu. Sự ghi nhận ấy cho thấy hoạt động môi trường không tách rời nhiệm vụ trung tâm mà còn là một phương thức giáo dục, rèn luyện đoàn viên. Bảo vệ môi trường vì thế không chỉ là làm sạch một khu vực mà còn là rèn tác phong sâu sát, ý thức tổ chức và trách nhiệm đến cùng của người cán bộ tương lai.

Ý nghĩa của phong trào càng rõ khi đặt trong yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 xác định mục tiêu chủ động thích ứng hiệu quả, giảm tổn thất do khí hậu cực đoan, đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và giữ độ che phủ rừng ổn định ở mức 43%. Trong Quân đội, bảo vệ môi trường là trách nhiệm được quy định đối với cơ quan, đơn vị và quân nhân. Từ góc nhìn đó, một cây xanh được trồng đúng chỗ, một tuyến đường được giữ sạch hay một nguồn nước được sử dụng tiết kiệm đều là những hành động thiết thực góp phần thực hiện trách nhiệm chung.

Đối với Học viện Phòng không - Không quân, ý nghĩa giáo dục còn có sức lan tỏa lâu dài. Đoàn viên, học viên hôm nay sẽ trở thành cán bộ ở các đơn vị, nhà trường, trận địa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thói quen giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm tài nguyên, chăm sóc cây xanh và tổ chức hoạt động cộng đồng khoa học được hình thành dưới mái trường sẽ theo họ về nơi công tác. Một phần việc được làm tốt hôm nay có thể trở thành một cách làm được nhân rộng ở nhiều đơn vị ngày mai. Bằng cách đó, Đoàn Thanh niên Học viện không chỉ góp phần xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, mà còn bồi đắp trách nhiệm cho những người sẽ ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc.