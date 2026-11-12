Mậu A tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
Chiều 12/11, tại thôn Ngòi A2, UBND xã Mậu A tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tại hội nghị, trên 80 người dân thôn Ngòi A2 được phổ biến, hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu thông tin trên điện thoại thông minh; phổ biến các quy định của pháp luật về chính sách dân tộc; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Bên cạnh đó, người dân cũng được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2026. Trong đó, tập trung vào các đối tượng trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các lĩnh vực, hình thức trợ giúp; cách thức yêu cầu và địa chỉ liên hệ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.
Thông qua hội nghị giúp người dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mau-a-tuyen-truyen-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post914342.html