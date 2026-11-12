Mậu A tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Quang cảnh hội nghị.

Đây là hoạt động thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người dân được hướng dẫn tìm hiểu pháp luật qua điện thoại thông minh.

Tại hội nghị, trên 80 người dân thôn Ngòi A2 được phổ biến, hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu thông tin trên điện thoại thông minh; phổ biến các quy định của pháp luật về chính sách dân tộc; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Người dân được phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, người dân cũng được giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2026. Trong đó, tập trung vào các đối tượng trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các lĩnh vực, hình thức trợ giúp; cách thức yêu cầu và địa chỉ liên hệ của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Người dân thôn Ngòi A 2 tham gia hội nghị.

Thông qua hội nghị giúp người dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.