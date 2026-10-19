Mậu A thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông dân

Tổ công nghệ số Chi hội Nông dân thôn Mậu A 5 ra mắt. Ảnh: Khánh Chi

Tại hội nghị, Hội Nông dân xã Mậu A công bố quyết định thành lập Tổ công nghệ số Chi hội Nông dân thôn Mậu A 5 gồm 10 thành viên và Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gồm 5 thành viên.

Tổ công nghệ số tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp hội viên từng bước nâng cao kỹ năng số, chủ động tiếp cận các tiện ích công nghệ phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là nơi kết nối những hội viên có kinh nghiệm, năng động trong phát triển kinh tế. Các thành viên có điều kiện trao đổi kiến thức, chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các thành viên ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Khánh Chi

Tại hội nghị, bà Phương Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã chúc mừng Chi hội Nông dân thôn Mậu A 5 ra mắt hai mô hình mới, đồng thời đề nghị các thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động xây dựng quy chế và duy trì hoạt động thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đó, Tổ công nghệ số cần chú trọng hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số; Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phát huy vai trò chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Việc thành lập hai mô hình góp phần đa dạng hóa hoạt động Hội Nông dân tại cơ sở, gắn chuyển đổi số với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo thêm điều kiện để hội viên thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.