Mậu A nâng cao chất lượng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Từ rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi đến tổ chức sơ tuyển sức khỏe, xã Mậu A đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xã Mậu A đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyển quân năm 2027 với tinh thần chủ động, trách nhiệm, chú trọng chất lượng ngay từ khâu sơ tuyển.

Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân; UBND xã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, trên cơ sở rà soát, phân loại và đối chiếu các điều kiện theo quy định, địa phương xác định được những công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe và tổ chức gọi sơ tuyển.

Đến khám tuyển, Đoàn Ngọc Hưng ở thôn Mậu A 6, xã Mậu A cho biết: “Tôi có mặt đúng thời gian theo giấy gọi, thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Tôi xác định đây là trách nhiệm của mỗi công dân trong độ tuổi nhập ngũ, vì vậy, bản thân luôn chấp hành nghiêm các quy định, sẵn sàng tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ điều kiện”.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp đến thanh niên, xã Mậu A chú trọng phát huy vai trò của gia đình, các chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể trong quản lý, động viên công dân.

Việc nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp giúp địa phương kịp thời giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật.

Việc hướng dẫn cụ thể, giải thích rõ các nội dung liên quan đến sức khỏe cũng giúp thanh niên nâng cao ý thức chấp hành, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng.

Nâng cao chất lượng tuyển quân ngay từ cơ sở không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao quân mà còn góp phần xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, xã Mậu A đang từng bước chuẩn bị điều kiện cần thiết, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.