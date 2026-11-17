Chương trình văn nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc góp phần lan tỏa thông điệp phòng, chống tảo hôn đến cộng đồng

Thực hiện Dự án 9, Tiểu dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, xã Mậu A triển khai các hoạt động tuyên truyền tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên phụ nữ, thanh niên và vị thành niên.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, giúp người dân nhận diện nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là những ảnh hưởng đến sức khỏe khi nữ sinh con dưới 18 tuổi.

Cùng với đó, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên được truyền tải nhằm giúp thanh thiếu niên nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, có nhận thức và lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Đông đảo người dân tham gia tìm hiểu các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình tại các buổi truyền thông

Điểm nhấn trong cách làm của Mậu A là đưa những vấn đề gần gũi với đời sống vào các tiểu phẩm sân khấu hóa. Những tình huống về kết hôn khi chưa đủ tuổi, trách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục con cái và hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống được tái hiện sinh động.

Qua đó, các quy định pháp luật và kiến thức vốn khô khan trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người xem nhận diện rõ hơn những tác động lâu dài của tảo hôn và các tập quán lạc hậu.

Các tiểu phẩm sân khấu hóa giúp người dân dễ tiếp cận những quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình

Không chỉ tiếp nhận thông tin, người dân còn được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản. Báo cáo viên cùng cán bộ Trạm Y tế xã giải đáp những băn khoăn, cung cấp kiến thức về các nguy cơ đối với sức khỏe khi mang thai, sinh con ở tuổi chưa thành niên. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc góp phần chuyển tải thông điệp nhẹ nhàng, gần gũi, tạo sự hưởng ứng trong cộng đồng.

Cùng với nâng cao nhận thức, Mậu A chú trọng phát huy trách nhiệm của mỗi gia đình trong thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trong tháng 11.2026, xã triển khai ký cam kết đối với các hộ dân trên địa bàn, qua đó đề cao vai trò của cha mẹ trong giáo dục, định hướng con em, chủ động phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cán bộ y tế tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai trẻ em gái

Xã Mậu A cũng thành lập đội thi gồm 12 thành viên tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình trạng nữ dưới 18 tuổi sinh con tỉnh Lào Cai năm 2026.

Thời gian tới, xã Mậu A tiếp tục đưa các hoạt động tuyên truyền đến các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Qua đó, từng bước ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ sức khỏe, quyền và tương lai của trẻ em gái, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.