Mậu A khai mạc Giải bóng đá nữ lần thứ I với 17 đội tham gia

Các đội tham gia tranh tài tại Giải bóng đá nữ lần thứ I năm 2026.

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2026), đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng đã nữ tham gia giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải đấu là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và phát triển phong trào bóng đá nữ tại địa phương.

Giải bóng đá nữ xã Mậu A lần thứ I có 17 đội bóng tham gia, được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để lựa chọn các đội xuất sắc vào vòng trong.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 7 đến 18/10/2026 tại Sân vận động Văn Yên.

Quang cảnh sân vận động xã Mậu A - nơi diễn ra các trận tranh tài của Giải bóng đá nữ lần thứ I năm 2026.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa đội Mậu A 3 và Ngòi A 1 diễn ra sôi nổi, kịch tính. Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, hai đội đã cống hiến những pha bóng hấp dẫn, màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.