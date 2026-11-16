Mậu A hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3- 5 tuổi

Rà soát từng trẻ, vận động từng gia đình đưa con đến lớp

Việc mở rộng phổ cập giáo dục mầm non từ trẻ 5 tuổi sang trẻ 3 - 5 tuổi làm tăng số trẻ cần huy động ra lớp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trường lớp, đội ngũ giáo viên và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Trước yêu cầu đó, xã Mậu A xác định phổ cập giáo dục mầm non là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Trong đó, rà soát chính xác từng trẻ, kiên trì vận động từng gia đình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện dạy học được xem là những giải pháp trọng tâm.

Cho trẻ đến lớp từ 3 tuổi không chỉ bảo đảm quyền được học tập, mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Ảnh: Hồng Duyên

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A Lưu Quang Lợi, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập; đồng thời xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong quá trình triển khai, xã xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, thực hiện theo phương châm "Rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”.

Để công tác phổ cập đi vào thực chất, việc đầu tiên là phải nắm chắc số trẻ trong độ tuổi. Theo đó, xã thường xuyên đối chiếu dữ liệu dân cư với thông tin do các thôn và cơ sở giáo dục mầm non tổng hợp; đồng thời cập nhật những biến động về dân số. Qua đó, từng trường hợp trẻ chưa ra lớp được xác định cụ thể, tránh bỏ sót đối tượng, đồng thời giúp chính quyền và nhà trường có cơ sở xây dựng phương án vận động phù hợp với từng gia đình, từng hoàn cảnh.

Các bé 5 tuổi Trường Mầm non Mậu A trải nghiệm các hoạt động thú vị trong giờ học. Ảnh: Hồng Duyên

Nếu như việc đưa trẻ 5 tuổi đến trường đã trở thành nhận thức phổ biến trong các gia đình, thì với nhóm trẻ 3 - 4 tuổi thì công tác vận động vẫn cần sự kiên trì, bởi một số phụ huynh vẫn có tâm lý chờ con lớn thêm mới cho đi học. Chính vì vậy, không chỉ dừng lại ở việc thống kê số trẻ chưa ra lớp, xã Mậu A còn chú trọng tuyên truyền để thay đổi nhận thức, giúp các bậc cha mẹ hiểu đúng và đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục mầm non ngay từ những năm đầu đời để duy trì tỷ lệ huy động cao và tiến tới hoàn thành phổ cập cho trẻ 3 - 5 tuổi.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm phụ huynh. Xã phát huy vai trò của cán bộ thôn, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể, giáo viên và những gia đình đã chủ động đưa con em đến trường. Qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, phụ huynh được giải thích về lợi ích của việc cho trẻ đi học đúng độ tuổi như giúp bảo đảm quyền được học tập của trẻ, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ, tập giao tiếp, hình thành nền nếp sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ, từ đó từng bước xóa bỏ tâm lý chờ con lớn mới cho đi học.

Trẻ đến trường sẽ có cơ hội được vận động và tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, góp phần phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện. Ảnh: Hồng Duyên

Thực tế cho thấy, môi trường giáo dục mầm non mang đến cho trẻ nhiều cơ hội mà việc chăm sóc đơn thuần tại gia đình khó có thể thay thế. Tại trường, trẻ được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, vận động phù hợp với lứa tuổi; được rèn luyện ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, hình thành nền nếp sinh hoạt và những kỹ năng tự phục vụ ban đầu. Quan trọng hơn, trẻ có cơ hội giao lưu với bạn bè, học cách chia sẻ, hợp tác và thích nghi với môi trường tập thể. Những trải nghiệm ấy chính là nền tảng cần thiết cho quá trình phát triển và học tập ở các bậc học tiếp theo. Chị Vũ Thị Huế (thôn Yên Hưng) chia sẻ: “Tôi nghĩ mình làm việc ở nhà nên chưa cho cháu đi học ngay. Sau khi được cán bộ, giáo viên tuyên truyền, vận động, tôi hiểu rằng cho con đi học đúng độ tuổi sẽ tốt hơn. Vì vậy, gia đình đã quyết định đưa cháu đến trường”.

Từ sự chuyển biến trong nhận thức của các gia đình, công tác huy động trẻ ra lớp ở Mậu A đạt kết quả tích cực: năm học 2025 - 2026, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi ra lớp ở Mậu A đạt 99,8% so với dân số trong độ tuổi. Trong đó, tỷ lệ huy động trẻ 3 tuổi đạt 99,4%, trẻ 4 tuổi và trẻ 5 tuổi đều đạt 100%.

Bảo đảm điều kiện thực hiện mục tiêu phổ cập bền vững

Huy động được trẻ đến trường mới là bước đầu trong thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi. Để hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội, xã Mậu A xác định việc bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là yếu tố quyết định để duy trì tỷ lệ huy động, chuyên cần và tạo niềm tin cho phụ huynh.

Theo đó, xã tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên để xác định nhu cầu, kịp thời điều chỉnh và bố trí phù hợp với điều kiện thực tế. Cơ sở vật chất được kiểm tra theo yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; ưu tiên khắc phục những khó khăn về phòng học, nhà vệ sinh, nước sạch, bếp ăn, sân chơi, thiết bị, đồ dùng và đồ chơi, bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Xã Mậu A tiếp tục rà soát từng trẻ, từng địa bàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Ảnh: Hồng Duyên

Đến nay, 100% phòng học trên địa bàn xã đạt mức bán kiên cố trở lên. Xã đã xóa phòng học tạm. Đội ngũ nhà giáo được sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong năm học 2025 - 2026, 100% trẻ mầm non được học hai buổi mỗi ngày, trên 96% trẻ 3 - 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi.

Những kết quả này là cơ sở quan trọng để Mậu A tiếp tục thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi theo lộ trình, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Qua đó, từng bước chuyển từ yêu cầu huy động trẻ ra lớp sang bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi đều được thụ hưởng các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục phù hợp, không để hoàn cảnh gia đình hay nơi cư trú trở thành rào cản trong tiếp cận giáo dục.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A Lưu Quang Lợi, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát từng trẻ, từng địa bàn và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị theo yêu cầu phổ cập. Địa phương cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi trong năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội.