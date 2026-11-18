Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND xã Mậu A với Đoàn giám sát, hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

Trạm Y tế xã Mậu A đã bố trí đủ 30 viên chức theo Đề án vị trí việc làm và duy trì mạng lưới nhân viên y tế tại 20/20 thôn. Tính đến tháng 11/2026, trạm thực hiện 12.895 lượt khám, chữa bệnh, trong đó có 4.107 lượt sử dụng y học cổ truyền hoặc kết hợp với y học hiện đại. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 90,7%.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trong xây dựng nông thôn mới, Trạm Y tế xã hoàn thành 9/9 nội dung đánh giá của tiêu chí 5.4, bao gồm các điều kiện về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị và xử lý chất thải y tế.

Đối với tiêu chí 6.6 về trẻ em, xã đã tiếp nhận, xử lý thông tin về một trường hợp trẻ bị xâm hại trong kỳ. Cả 6 trường học trên địa bàn đã triển khai giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích.

Đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế, ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Mậu A trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí gợi mở một số giải pháp trọng tâm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí theo hướng bền vững.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, đồng chí Lưu Quang Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu A, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và Trạm Y tế xã khẩn trương rà soát, khắc phục những hạn chế về trang thiết bị và danh mục thuốc. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hệ thống hồ sơ minh chứng, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.