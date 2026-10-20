Matthaus ví Olise như Maradona, đòi Bayern trả lương 47 triệu euro

Matthaus ca ngợi tài năng của Olise. Ảnh: Reuters.

Olise vừa có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 6-1 của Bayern trước RB Leipzig tại Bundesliga hôm 17/10. Đây được xem là lời đáp trả mạnh mẽ sau sai lầm tại Champions League, khi cầu thủ 24 tuổi bị truất quyền thi đấu trong trận hòa 3-3 với Viking Stavanger tại Na Uy.

Bình luận tại một sự kiện gần đây, huyền thoại Lothar Matthaus so sánh Olise với Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina mà ông từng đối đầu trong sự nghiệp. Theo Matthaus, Olise cũng như Maradona, đều là những cầu thủ rất khó bị ngăn chặn bằng những phương pháp hợp lệ.

Do đó, cựu danh thủ người Đức mong muốn Bayern phải tăng lương để giữ chân Olise. “Nếu điều chỉnh mức lương theo giá trị thị trường hiện tại, cậu ấy phải được nhận 45, 46, thậm chí 47 triệu euro mỗi năm", Matthaus nói.

Sau đó, huyền thoại người Đức hài hước nói thêm: “Chắc chắn Uli Hoeness sẽ cho rằng tôi chẳng hiểu gì về những con số. Tất nhiên, Bayern không nhất thiết phải trả 45 triệu euro mỗi năm, nhưng tôi sẽ lập tức gia hạn hợp đồng với cậu ấy thêm hai hoặc ba năm và tăng lương thêm vài triệu euro”.

Bayern muốn gia hạn với Olise. Ảnh: Reuters.

Về cách cân bằng tài chính tại Bayern, Matthaus nhận định "Hùm xám" có thể tận dụng khoản tiết kiệm tiền lương nếu Manuel Neuer rời đội sau mùa giải tới. Theo Matthaus, thủ môn kỳ cựu này được cho là nhận khoảng 20 triệu euro mỗi năm. Nếu con số đó được giải phóng, Bayern có thể dành một nửa để cải thiện đãi ngộ cho Olise mà vẫn tiết kiệm được ngân sách.

Theo Bild, Bayern từng muốn gia hạn với Olise trước World Cup 2026 và gần đây được cho là đã đẩy mạnh nỗ lực đàm phán. Đội bóng sẵn sàng cân nhắc mức lương khoảng 25 triệu euro mỗi năm, chưa tính tiền thưởng.

Tuy nhiên, Olise chưa vội vàng trong việc thương lượng hợp đồng mới. Thỏa thuận hiện tại giữa anh và Bayern còn thời hạn đến năm 2029, trong khi Real Madrid cùng PSG được cho là đang theo dõi tình hình.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.