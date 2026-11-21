Trước đó, tháng 4-2026, dự án Bến cảng container Liên Chiểu được khởi công với công suất thiết kế khoảng 74 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là cảng cửa ngõ quốc tế, điểm kết nối cuối cùng của hành lang kinh tế Đông-Tây. Tại lễ khởi công dự án khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã xác định Liên Chiểu là “mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics quốc gia và toàn cầu”. Để phát huy vai trò ấy, cảng cần những trung tâm logistics đủ năng lực ở phía sau để gom và giải tỏa dòng hàng hóa.

Nằm cách Cảng Liên Chiểu khoảng 1km, kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A, Cảng Tiên Sa và Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có lợi thế đảm nhận vai trò này khi là cơ sở gom hàng hóa từ các vùng sản xuất trong khu vực và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo trước khi xuất qua cảng, đồng thời tiếp nhận và phân phối hàng chuyển đi các trung tâm tiêu thụ trong nước.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng nằm ở Lô D, đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân. Ảnh: danang.gov.vn

Đáng chú ý, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng cũng hoàn thiện cấu trúc hạ tầng logistics kết nối 3 miền mà Viettel Post đang xây dựng: Phía Bắc có Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, dự án Cửa khẩu thông minh Lào Cai và Trung tâm khai thác Quang Minh (Hà Nội); phía Nam có Trung tâm Logistics tích hợp tại TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Logistics phân phối tại Cần Thơ. Đến nay, khi có thêm Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tại miền Trung, hàng hóa trên hành trình Bắc-Nam được trung chuyển ngay tại Đà Nẵng, thời gian vận chuyển được rút ngắn tới 6 giờ. Với khách hàng, hàng hóa đến tay người nhận sớm hơn và chi phí vận chuyển được tối ưu. Doanh nghiệp miền Trung có thêm năng lực đưa hàng hóa đến các trung tâm tiêu thụ lớn trong nước, các cửa khẩu và thị trường quốc tế; các hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo quản, đóng gói và vận chuyển chuyên nghiệp cho sản phẩm đặc trưng của vùng.

Đặc biệt, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m², tích hợp 7 nhóm công năng bao trùm toàn chuỗi, từ lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng và điều phối vận tải đa phương thức, logistics xuất nhập khẩu và kết nối hải quan, đến dịch vụ giá trị gia tăng, logistics cho thương mại điện tử và điều hành số. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể sử dụng trọn gói dịch vụ logistics từ một nhà cung cấp, không phải tự đầu tư kho bãi, nhân lực, hệ thống vận hành riêng, đồng thời theo dõi được tình trạng hàng hóa nhờ dữ liệu được kết nối.

Bên cạnh đó, quá trình khai thác tại trung tâm được tự động hóa với hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường. Trung tâm cũng sử dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững.

Việc đưa Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng vào hoạt động đánh dấu bước chuyển từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới logistics khu vực và toàn cầu.