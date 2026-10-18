Mất xe SH vì tin tưởng bạn mới quen trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 20/9, qua MXH Facebook, Y.T. (trú xã Ia Chim, Quảng Ngãi) kết bạn, làm quen và trò chuyện với một người có tên gọi là "Bi", tự giới thiệu đang sinh sống tại Đồng Nai.

Ngày 23/9, khi "Bi" đến nhà chơi, Y.T. dùng xe mô tô Honda SH Mode, biển kiểm soát 76AA-515.xx chở "Bi" đến thuê phòng 201 tại HomeStay T.M (thuộc địa bàn xã Măng Đen) để lưu trú. Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, tin tưởng thông tin do "Bi" đưa ra là có một người bạn ở gần đó, nên Y.T đã đưa xe và giấy tờ xe cho "Bi" mượn để đi đón bạn. Tuy nhiên, sau khi lấy được xe để đi, "Bi" không quay lại và cắt đứt liên lạc với Y.T.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Măng Đen đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình điều tra, đã xác định "Bi" có tên thật là N.N.T.T. (SN 2001; quê quán: TP. Đồng Nai, không có nơi cư trú rõ ràng tại TP. Hồ Chí Minh). Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe, T. đã mang đến một tiệm cầm đồ (ở đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh) cầm cố với số tiền 43 triệu đồng.

Chiếc xe được thu hồi

Ngày 9/10, Công an xã Măng Đen đã tiến hành thu giữ chiếc xe mô tô nói và đã trao trả lại cho bị hại.

Hiện Công an xã Măng Đen đang tiếp tục phối hợp Công an các địa phương liên quan để truy tìm đối tượng lừa đảo trên.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi kết bạn, làm quen qua mạng xã hội; không tin tưởng, giao tài sản, giấy tờ có giá trị cho người mới quen, chưa rõ nhân thân. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần kiểm tra kỹ nguồn gốc tài sản, giấy tờ và nhân thân người cầm cố; không nhận cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.