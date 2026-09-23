Mật vụ Mỹ phụ trách bảo vệ an ninh cho Tổng thống Iran dự họp LHQ

Các quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho những thành viên khác trong phái đoàn Iran tại New York do Cơ quan An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫy tay chào trước khi khởi hành từ sân bay Mehrabad ở Tehran ngày 22/9 để đến New York dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: WANA

Theo các quan chức Mỹ, Cục Tình báo thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD) cùng các thám tử và lực lượng cảnh sát tuần tra đường cao tốc của NYPD cũng tham gia hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh liên bang dành cho Tổng thống Pezeshkian và các thành viên khác của phái đoàn Iran.

Là quốc gia thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc, Iran đã tham gia sự kiện ngoại giao toàn cầu này trong nhiều thập kỷ, với các phái đoàn gần đây nhất do Tổng thống Pezeshkian và người tiền nhiệm Ebrahim Raisi dẫn đầu. Tuy nhiên, theo CNN, sự hiện diện của phái đoàn Iran năm nay, ngay trên lãnh thổ của một quốc gia họ vẫn đang trong tình trạng xung đột, là điều chưa từng có tiền lệ trong những năm gần đây.

Theo kế hoạch, Tổng thống Iran Pezeshkian nằm trong số các nhà lãnh đạo thế giới sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay (23/9). Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Iran đã kéo dài gần 7 tháng mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Giới chức ở Tehran đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công mới nào của các lực lượng Washington, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/9 tuyên bố trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng ông đang phải đối mặt với “quyết định lớn” về Iran, giữa việc “tiêu diệt quốc gia Hồi giáo này hoặc thực hiện một thỏa thuận”.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay các phái đoàn của Washington và Tehran đã tổ chức đàm phán bên lề phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York thông qua các trung gian hòa giải.