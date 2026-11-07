Mật vụ Mỹ bắt giữ đối tượng mang theo nhiều súng gần Nhà Trắng

Số vũ khí bị thu giữ. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), các đặc vụ đã phát hiện Ronny Yordrix Guanipa Chrinos - một công dân Venezuela nhập cảnh trái phép vào Mỹ - có biểu hiện đáng ngờ khi đang ngồi trong chiếc ô tô gần Nhà Trắng.

“Khi các đặc vụ tiếp cận, nghi phạm khai rằng hắn nghe thấy những giọng nói trong đầu xui khiến hắn đến Washington D.C. để sát hại Tổng thống Trump. Các sĩ quan sau đó phát hiện chiếc xe này đã được báo cáo là bị đánh cắp, và nghi phạm thừa nhận có mang theo vũ khí trên xe”, DHS cho biết.

DHS cho biết thêm, các đặc vụ đã tìm thấy 1 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn cùng hàng chục viên đạn bên trong chiếc xe này.

Chrinos đã bị bắt giữ với nhiều cáo buộc liên quan đến vũ khí, cũng như tội sử dụng phương tiện trái phép và tiêu thụ tài sản bị đánh cắp. Hiện nghi phạm này đang bị Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ giam giữ. Theo DHS, Chrinos đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ hồi năm 2024.

Nghi phạm Ronny Yordrix Guanipa Chrinos. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Sean Curran, nói: “Đây là ví dụ mới nhất cho thấy các sĩ quan Mật vụ đã vận dụng kinh nghiệm và quá trình đào tạo chuyên sâu để kiểm soát một tình huống căng thẳng, vốn tiềm ẩn mối đe dọa trực tiếp đối với những người được chúng tôi bảo vệ cũng như các công dân Mỹ khác”.

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, Nhà Trắng đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể những vụ việc liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trước đó, vào tháng 5, các sĩ quan Mật vụ Mỹ đã bắn hạ một người đàn ông có tiền sử vấn đề sức khỏe tâm thần, sau khi đối tượng này nổ súng gần chốt kiểm soát an ninh tại Nhà Trắng.

Theo CNN